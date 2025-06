Ho indicaven les previsions i els avisos de calor intensa emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest dissabte 21 de juny, per primera vegada aquest 2025, s'han superat els 40 ºC. Concretament, s'ha arribat a aquest temut llindar a l'observatori d'Alcarràs, a l'oest del Segrià.

40 ºC abans de Sant Joan

L'estiu astronòmic ha començat aquest dissabte 21 de juny a les 4.42 h de la matinada. Tanmateix, cal recordar que l'estiu climàtic va arrencar el dia 1, de fet, els vint primers dies del mes han estat anormalment càlids. De fet, el Meteocat ja no descarta que es tanqui com el juny més calorós d'ençà que hi ha registres.

Enguany, els primers 40 ºC de la temporada s'han registrat abans de Sant Joan, concretament el dia 21 de juny. Es tracta d'una circumstància poc habitual i que, en les dues darreres dècades, només s'havia produït en dues ocasions, el 2017 i el 2022.

Les poblacions que han superat els 40 ºC

Tal com s'esperava, les temperatures més altes s'han concentrat a les comarques de Ponent. En aquest sentit, els 40 ºC s'han superat fins ara a Alcarràs (40,1). Per altra banda, també destaquen màximes de 38 i 39 ºC en molts altres punts de Ponent i de 37 ºC a les comarques gironines i de la Catalunya Central.

Aquesta situació contrasta amb la d'algunes comarques com el Ripollès, el nord d'Osona o el Lluçanès on les tempestes d'aquest migdia han fet caure la temperatura de cop entre 8 i 10 ºC. De fet, el Meteocat ha hagut d'activar un avís per temps violent.