La calor ja és aquí. Això suposa l'arribada del bon temps que molts aprofiten per anar de vacances, o a la platja i a la piscina. Però més enllà de l'oci, les altes temperatures també comporten certs perills per a la salut, especialment en un context d'escalfament global a causa del canvi climàtic.

En aquests mesos d'estiu, acompanyats d'episodis de calor extrema, es produeix un increment dels cops de calor. Es tracta d'una urgència mèdica que pot provocar grans complicacions per a la salut, com pot ser el dany cerebral, la fallida multiorgànica o fins i tot la mort en el pitjor dels casos. És per tots aquests motius que cal conèixer quins són els símptomes que t'avisen d'un cop de calor.

Cop de calor: quins són els símptomes?

"El cop de calor es caracteritza per la incapacitat del cos per dissipar la calor", explica el doctor Alberto Kramer Ramos, coordinador d'Urgències de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària, en una conversa amb Europa Press InfoSalus. Aquests són els primers senyals d'alarma, segons l'especialista:

Alteració de l'estat mental : confusió, desorientació, deliri, agitació, convulsions o pèrdua de la consciència.

: confusió, desorientació, deliri, agitació, convulsions o pèrdua de la consciència. Temperatura corporal central de més de 40 graus.

Debilitat muscular severa o incapacitat per moure's.

severa o incapacitat per moure's. Rampes musculars persistents que no milloren amb el repòs o la hidratació.

musculars persistents que no milloren amb el repòs o la hidratació. Nàusees o vòmits intensos.

o intensos. Cefalea intensa, mareig o síncope.

o síncope. Augment de la freqüència cardíaca o respiratòria, així com hipotensió o altres signes d'insuficiència orgànica com la disminució de la quantitat d'orina diària o la dificultat respiratòria.

Així doncs, reconèixer els símptomes a temps, com la febre alta, la confusió o el dolor muscular, són claus per poder actuar de pressa. El que també cal tenir en compte és que el cop de calor es pot produir només per l'exposició a la calor, però també per un esforç, com pot ser l'exercici físic intens.

Mesures per prevenir els cops de calor

Amb tot, el doctor aconsella les següents mesures preventives per evitar un cop de calor aquest estiu:

Limitar l'exposició a la calor durant les hores centrals del dia.

Mantenir una hidratació adequada, augmentant la ingesta d'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb cafeïna.

Fer servir roba lleugera i de colors clars.

Buscar ambients frescos i espais amb ventiladors o aire condicionat.

Reduir l'activitat física intensa durant les hores més caloroses.

En persones vulnerables també es recomana fer controls de benestar freqüents, a més d'assegurar l'accés a recursos de refredament. Els estudis demostren que hi ha una reducció de la mortalitat en poblacions de risc quan s'implementen intervencions de conscienciació, segons apunta aquest especialista.