El país europeu que s’ha posat de moda per ser un refugi de la calor

Cada vegada hi ha més persones que opten per programar les vacances d'estiu els mesos de juny, setembre o octubre per evitar els pics de calor. I és que el moment de l'any en què la majoria pot aprofitar per fer turisme o relaxar-se, coincideix amb les temperatures més elevades a l'hemisferi nord, la qual cosa suposa una molèstia important.

Per això, trobar una destinació estiuenca que combini frescor, naturalesa i cultura sense angoixes esdevé un veritable luxe. En aquest sentit, hi ha un país a Europa que ofereix aquesta combinació i, a sobre, no és car.

Es tracta de Lituània, la gran desconeguda del Bàltic. És un refugi estival amb paisatges encantadors, temperatures suaus al voltant dels 20 graus al juliol i l'agost, i experiències inoblidables entre llacs maragda, dunes de sorra i festivals urbans sota la lluna.

Així, en comptes d'estar refugiats a casa per evitar el sol abrasador, els visitants tenen la possibilitat de passejar pels carrers empedrats de Vílnius o anar en bicicleta per boscos de pins sumits a la boira, sota un sol plàcid.

Què fer a Lituània?

A banda d'ombra i temperatures suaus, a Lituània hi ha múltiples atractius turístics. Si es busquen paisatges, natura salvatge i mites, convé visitar l'Istme de Curlàndia (Kursiu Nerija), patrimoni de la humanitat per la UNESCO. I si, en canvi, es prefereix un oasi a les portes de la capital Vílnius, toca anar als Llacs Verds (Zalieji ezerai).

Els amants de la bona cuina tenen al camp d'Aukstaitija un restaurant amb estrella Michelín ubicat en una granja orgànica de 780 hectàrees. És el Red Brick, que combina sostenibilitat i alta cuina en un entorn rural de somni. Finalment, els que busquin festa al centre de Vílnius, han d'anar al Club Elastica, el temple del tecno del país, que es troba sota les vies de la principal estació de tren de la capital.