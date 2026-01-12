La Diputació de Lleida destina al Solsonès 24.000 euros en ajuts per transport i menjador escolar no obligatori

El Ple de la Diputació de Lleida, a la sessió celebrada el dia 16 d’octubre de 2025, va aprovar inicialment el Pla de Cooperació Comarcal per fer front a les despeses de transport i menjador no obligatori del curs 2024-2025. Mitjançant la seva publicació al BOP de Lleida, es va sotmetre a informació pública durant el termini de 10 dies hàbils. Durant aquest termini es van presentar al·legacions que van ser resoltes per acord del Ple de la Diputació de Lleida, que també va aprovar definitivament el Pla de Cooperació Comarcal per fer front a les despeses de transport i menjador no obligatori del curs 2024-2025.
A la demarcació de Lleida es distribuiran 651.225 euros dels quals el Consell Comarcal del Solsonès gestionarà 24.165,12 euros repartits en 20.765,12 euros per al menjador no obligatori i 3.400,00 euros per transport no obligatori.
Tindran la consideració de subvencionables les despeses directes i indirectes necessàries per a la prestació dels serveis de transport no obligatori i de menjador escolar amb caràcter opcional dels alumnes obligats a desplaçar-se a un centre educatiu ubicat en el mateix municipi, però allunyat del seu lloc de residència corresponent al curs 2024-2025.
Beneficiaris
Són beneficiaris del Pla els consells comarcals amb conveni amb el Departament d’Educació i Formació Professional per al qual la Conselleria delega als ens comarcals, entre altres matèries, la gestió del servei de transport i menjador escolar, d’acord amb les dades facilitades pel Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.
En cas que el consell comarcal tinguin delegada la gestió del servei de menjador a un altre ens local, entitat o institució, l’ajut el sol·licitarà el consell comarcal indicant expressament l’organisme o entitat que executarà l’actuació.
Criteris de distribució
Els 651.225,43 euros es distribuiran entre el servei de transport i menjador no obligatori d’acord amb els criteris següents:
- Transport escolar no obligatori del curs 2024-2025: el repartiment entre els diferents consells comarcals que presten el servei es farà d’acord amb el certificat aportat pel Departament d’educació i formació Professional de la Generalitat de Catalunya.
- Menjador escolar no obligatori curs 2024-2025: la Diputació finançarà la part del cost total no finançat per les famílies o mitjançant altres ajudes fins al màxim del 50% del preu màxim establert per resolució del Departament d’Educació per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació. La distribució de la subvenció entre els consells comarcals es farà tenint en compte les despeses executades i previstes notificades pels diferents consells comarcals beneficiaris.
Compatibilitat dels ajuts
Els ajuts d’aquest pla són compatibles amb l’obtenció de qualsevol ajut addicional destinat a la mateixa actuació. En qualsevol cas, la subvenció atorgada, conjuntament amb els altres ajuts obtinguts i els ingressos procedents de taxes i/o preus públics que financin directament les despeses objecte de la subvenció, no podran excedir el cost de l’actuació. L’ens beneficiari es farà càrrec de la diferència de finançament necessari per a la total execució de l’activitat subvencionada, havent de ser reintegrat, si s’escau, l’excés del finançament públic únicament per l’import que depassés el cost total d’aquesta activitat.
Pagaments dels ajuts
Les subvencions es pagaran amb la modalitat de pagament anticipat. Un cop publicada l’aprovació definitiva del Pla en el Butlletí Oficial de la Província, es transferirà a les entitats locals beneficiàries l’import que figura al Pla prèvia presentació de la documentació.