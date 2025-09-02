Un total de 728 ajuts atorgats, entre obligatoris i no obligatoris, per garantir l'equitat en l’accés al servei de menjador escolar

El Consell Comarcal del Solsonès ha fet públic aquest mes de setembre, a través de la plataforma e-tauler, (en la pàgina web del Consell Comarcal del Solsonès) el llistat dels ajuts de menjador i transport escolar per al curs 2025-2026. En total, s’han atorgat 728 ajuts que van destinats a alumnes d’ensenyament obligatori, que son els que van des d’I3 fins a 4t d’ESO.
D’aquests, 271 són ajuts obligatoris, adreçats a alumnes que no tenen centre educatiual seu municipi i que, per tant, tenen dret a l’ajut de menjador i transport escolar. Els altres 457 ajuts de menjador són no obligatoris, atorgats per motius socioeconòmics,amb l’objectiu de garantir que cap infant es quedi sense aquest servei per qüestions de renda familiar.
El Consell recorda que, un cop publicat el llistat provisional, les famílies disposen d’un termini d’un mes per presentar el corresponent recurs, si no estan conformes amb la resolució. Tota la informació, així com el procediment per presentar reclamacions, està disponible a la seu electrònica del Consell Comarcal.
Amb aquesta convocatòria, el Consell reafirma el seu compromís amb l’equitat educativa i l’accés universal als serveis bàsics per a tots els infants de la comarca.
Enllaç ajuts de menjador i transport escolar
Enllaç ajuts de menjadors escolar no obligatori per al curs 25-26