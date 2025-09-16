Olius i Riner organitzen caminades aquest proper diumenge 21 de setembre

Aquest diumenge 21 de setembre hi ha una doble cita per als amants de les caminades. Coincideixen les de Riner i Olius.
Riner enceta els actes de la Festa Major amb la Caminada Popular, que enguany ofereix una ruta circular de 12 Km i 296 m de desnivell molt assequible i per a tots els públics. El punt de sortida i arribada es l'Escola de Freixinet. A partir de les 8.00 h. recollida de tiquets al costat de l'escola. A les 9.00 h. Sortida.
El preu de la caminada és de 6 euros, inclou l'esmorzar ( cal fer les inscripcions, fins al divendres 19), a traves dels següents mitjans: via telefònica al 973 48 08 15, per WhatsApp al 608 20 55 14 o per missatge al l'instagram de Jovent de Riner.
Pel que fa a la caminada d'Olius, aquesta s'enmarca en la Setmana de la Mobilitat Europea i consistirà en una ruta de la plaça de l'Olivera del Pi de Sant Just a La Torreta i Molí dels Cups d'Olius i tornada cap a la plaça de l'Olivera del Pi de Sant Just. Dins la caminada hi ha inclòs un pica-pica per tothom.
Horari de sortida a les 8.00 h. Inscripcions gratuïtes. ajuntament@olius.cat / 973480961
La Torreta o el Castell d'Olius és un monument protegit con a bé cultural d'interès nacional del municipi d'Olius (Solsonès). Assentat damunt un cingle rocallós vers el costat nord-oriental del municipi d'Olius en la conca alta del riu Cardener forma part del conjunt constituït per la Torreta, l'església romànica de Sant Esteve d'Olius i el singular cementiri gaudinià.