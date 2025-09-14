Concert de Mar Pujol a la Torre de Peracamps

La cantautora Mar Pujol actuarà, dins el cicle Cultura a Llobera, a la Torre de Peracamps, presentant el seu primer disc Cançons de rebost. Acompanyant-se de la guitarra i de la violoncel·lista Bruna González, portarà el seu repertori íntim, que combina trascendència i quotidianitat.\r\n\r\nEl concert serà a la Torre de Peracamps a les 19:30 i anirà acompanyat d’un tastet de productes a càrrec del Celler del Miracle i del Restaurant Hostal Nou. L’entrada és gratuïta.\r\n\r\n\r\n\r\nMar Pujol és una compositora, guitarrista i cantant del Lluçanès, que va iniciar el seu recorregut com a cantautora amb vint-i-dos anys. Melodies carregades d'aire pur i resistència popular, que s'enfilen en una proposta terrenal i etèria a la vegada. Temes que ha anat forjant els darrers anys prenent com a referència projectes tan propers com Faneka, Marala o les mateixes Maria Arnal o Sílvia Pérez Cruz, entre tantes altres. És una artista versàtil i convincent, experta en punyir l’ànima d’aquella qui l’escolta.\r\n