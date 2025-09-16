Tardeo amb DJ i food truck amb productes de proximitat, principals novetats de la Festa Major de Montraveta

A Llobera ja tenen a punt la Festa Major de Montraveta.
El cap de setmana 20 i 21 de setembre, torna l'escuma per als més petits, la tradicional missa i benedicció del pa, la segona entrega del vermut musical amb Sal i Pebre i el mític ball de tarda amb Marc Anglarill. S'hi afegeix la novetat del tardeo amb DJ Monty (@cruquetaicanyet) i La Furgoteca, la foodtruck rural i de proximitat.
FESTA MAJOR MONTRAVETA 2025
Dissabte 20 de setembre
16 h. Cafè popular i festa de l'escuma a la plaça de l'Ajuntament
19 - 22 h. Tardeo amb DJ Monty i tapes de la Furgoteca a la plaça de l'Ajuntament
Diumenge 21 de setembre
11 h. Missa i benedicció del pa a Sant Pere Màrtir de Peracamps
12:30 h. Vermut musical amb l'actuació del duet Sali Pebre a Santa Maria de Montraveta
18:30 h. Ball de festa major a càrrec de Marc Anglarill al local social Servei de begudes i d'entrepans freds i calents.
La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar el programa i no es fa responsable dels incidents que hi puguin haver.