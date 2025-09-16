16 de setembre de 2025

Societat

Tardeo amb DJ i food truck amb productes de proximitat, principals novetats de la Festa Major de Montraveta

El nucli de Montraveta a Llobera celebra una festa major plena d'activitats el proper cap de setmana 20 i 21 de setembre

  • La Festa Major de Montraveta (Arxiu)
  • Cartell de la Festa

Publicat el 16 de setembre de 2025 a les 15:09

A Llobera ja tenen a punt la Festa Major de Montraveta.

El cap de setmana 20 i 21 de setembre, torna l'escuma per als més petits, la tradicional missa i benedicció del pa, la segona entrega del vermut musical amb Sal i Pebre i el mític ball de tarda amb Marc Anglarill. S'hi afegeix la novetat del tardeo amb DJ Monty (@cruquetaicanyet) i La Furgoteca, la foodtruck rural i de proximitat. 

 

  • Cartell de la Festa

FESTA MAJOR MONTRAVETA 2025 

Dissabte 20 de setembre 

16 h. Cafè popular i festa de l'escuma a la plaça de l'Ajuntament 

19 - 22 h. Tardeo amb DJ Monty i tapes de la Furgoteca a la plaça de l'Ajuntament 

Diumenge 21 de setembre 

11 h. Missa i benedicció del pa a Sant Pere Màrtir de Peracamps 

12:30 h. Vermut musical amb l'actuació del duet Sali Pebre a Santa Maria de Montraveta 

18:30 h. Ball de festa major a càrrec de Marc Anglarill al local social Servei de begudes i d'entrepans freds i calents. 

La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar el programa i no es fa responsable dels incidents que hi puguin haver. 

 

 

