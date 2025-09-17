Inauguració de l’exposició «Aiguafina, els camins de l’aigua»

L’exposició és en un projecte del
Centre d'Estudis Lacetans que compta amb la col·laboració del Museu de Solsona, l’Arxiu Comarcal del Solsonès i la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès. El projecte ha anat a cura de Marcel·lí Corominas, llicenciat en història i integrant del CEL.
L’acte inaugural va comptar amb les intervencions de
Carles Freixes, director del Museu de Solsona; Neus Mujal, presidenta del Centre d’Estudis Lacetans (CEL); Marcel·lí Corominas, comissari de l’exposició; Xavier Cano, delegat de Cultura de la Catalunya Central, i Judit Gisbert, alcaldessa de Solsona. La vetllada es va cloure amb un apunt musical a càrrec de Montse Isanta i Antoni Vilaprinyó.
Un recorregut per l’arquitectura de l’aigua
En la denominació d’arquitectura de l’aigua hi ha totes aquelles
construccions i enginys que les societats han ideat per assegurar-se la captació, l’emmagatzematge, la conducció i la distribució de l’aigua, tant per al consum humà com per a altres finalitats productives o lúdiques.
A Solsona i als municipis veïns d’Olius i Lladurs hi trobem restes i construccions en considerable bon estat,
testimonis del que els seus habitants varen bastir per proveir-se d’un element imprescindible per a la vida: l’aigua. Aquests tres municipis tenen unes restes arqueològiques que, conjuntament amb el patrimoni conservat, conformen un magnífic mostrari del qual els nostres avantpassats varen concebre per tenir aigua i valer-se’n.
El recorregut per l'arquitectura de l'aigua comença amb la
primera construcció al serrat del Castellvell d’una senzilla i primicera bassa per recollir l’aigua de la pluja. Els avenços passen per les termes romanes de cal Sotaterra, les fonts públiques i els molins medievals, les grans obres d’enginyeria hidràulica del segle d’enginyeria hidràulica del segle XVIII fins a arribar a la magna obra contemporània de la Mancomunitat d’Aigües. En aquest sentit, l'exposició consta d’un important i nombrós conjunt d’elements dels quals s'han reunit tots els treballs que arqueòlegs, estudiosos i historiadors han fet i publicat.
Els habitants d’aquests tres municipis són dipositaris d’un gran
llegat històric que es vol donar a conèixer i difondre, alhora que animem als agents públics a intervenir-hi per poder continuar completant els estudis anteriors que ens han permès saber de la seva existència.
L’exposició formarà part del recorregut expositiu del Museu fins a la seva cloenda i es podrà visitar amb l’entrada d’accés al Museu. També s’han programat diversos dies de visites guiades; per a inscriure-s’hi, cal trucar al telèfon 973482101 o bé escriure a museu@museusolsona.cat. Els dies i hores de les visites guiades es poden consultar al web del Museu.