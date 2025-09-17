17 de setembre de 2025

Inauguració de l’exposició «Aiguafina, els camins de l’aigua»

El passat divendres 5 de setembre de 2025, es va inaugurar l’exposició «Aiguafina, els camins de l’aigua», una mostra temporal sobre la història de l’arquitectura de l’aigua al territori que es podrà visitar al Museu de Solsona des del 6 de setembre de 2025 a l'1 de febrer de 2026

  • Inauguració a la Plaça de Palau
  • Visitant l'exposició

Publicat el 17 de setembre de 2025 a les 15:33
Actualitzat el 17 de setembre de 2025 a les 15:34

L’exposició és en un projecte del Centre d'Estudis Lacetans que compta amb la col·laboració del Museu de Solsona, l’Arxiu Comarcal del Solsonès i la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès. El projecte ha anat a cura de Marcel·lí Corominas, llicenciat en història i integrant del CEL.

L’acte inaugural va comptar amb les intervencions de Carles Freixes, director del Museu de Solsona; Neus Mujal, presidenta del Centre d’Estudis Lacetans (CEL); Marcel·lí Corominas, comissari de l’exposició; Xavier Cano, delegat de Cultura de la Catalunya Central, i Judit Gisbert, alcaldessa de Solsona. La vetllada es va cloure amb un apunt musical a càrrec de Montse Isanta i Antoni Vilaprinyó.

 

  • Visitant l`exposició

Un recorregut per l’arquitectura de l’aigua

En la denominació d’arquitectura de l’aigua hi ha totes aquelles construccions i enginys que les societats han ideat per assegurar-se la captació, l’emmagatzematge, la conducció i la distribució de l’aigua, tant per al consum humà com per a altres finalitats productives o lúdiques.

A Solsona i als municipis veïns d’Olius i Lladurs hi trobem restes i construccions en considerable bon estat, testimonis del que els seus habitants varen bastir per proveir-se d’un element imprescindible per a la vida: l’aigua. Aquests tres municipis tenen unes restes arqueològiques que, conjuntament amb el patrimoni conservat, conformen un magnífic mostrari del qual els nostres avantpassats varen concebre per tenir aigua i valer-se’n.

El recorregut per l'arquitectura de l'aigua comença amb la primera construcció al serrat del Castellvell d’una senzilla i primicera bassa per recollir l’aigua de la pluja. Els avenços passen per les termes romanes de cal Sotaterra, les fonts públiques i els molins medievals, les grans obres d’enginyeria hidràulica del segle d’enginyeria hidràulica del segle XVIII fins a arribar a la magna obra contemporània de la Mancomunitat d’Aigües. En aquest sentit, l'exposició consta d’un important i nombrós conjunt d’elements dels quals s'han reunit tots els treballs que arqueòlegs, estudiosos i historiadors han fet i publicat.

Els habitants d’aquests tres municipis són dipositaris d’un gran llegat històric que es vol donar a conèixer i difondre, alhora que animem als agents públics a intervenir-hi per poder continuar completant els estudis anteriors que ens han permès saber de la seva existència.

L’exposició formarà part del recorregut expositiu del Museu fins a la seva cloenda i es podrà visitar amb l’entrada d’accés al Museu. També s’han programat diversos dies de visites guiades; per a inscriure-s’hi, cal trucar al telèfon 973482101 o bé escriure a museu@museusolsona.cat. Els dies i hores de les visites guiades es poden consultar al web del Museu.

