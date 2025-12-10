Tres mestres jubilats dediquen un llibre poemari a les cases de pagès del Solsonès

El proper dissabte 13 de desembre, a les 19 h, tindrà lloc a El Miracle (Riner) la presentació del llibre A Pagès. Llibre poemari il·lustrat, una obra creada per tres mestres jubilats que sumen més de quaranta anys d'experiència docent, artística i literària. La publicació, editada per L'Arada en el marc del projecte actua, compta amb el pròleg de Roger i la col·laboració de Jaume Cuadrench.
La presentació comptarà amb una conversa i recital a càrrec d'Angelina Solé i Lola Casas, amb la col·laboració de Mònica Casamiquela i lacompanyament de l'acordió de Pol Solé.
A Pagès és un llibre que combina poesia, text narratiu i il·lustració per presentar les estances i espais d'una casa de pagès. El volum reuneix poemes de Lola Casas, textos d'Angelina Solé i dibuixos de Manel Ariza, creant un mosaic literari i visual que evoca la memòria rural i els petits gestos que formen part de la vida pagesa.
Lola Casas manté un vincle especial amb el Solsonès des que va participar en unes jornades literàries a La Carral, organitzades per la ZER, on va descriure la comarca com "bonica com un pessebre". Mestra des de molt jove, Casas ha publicat més de setanta llibres de literatura infantil i juvenil, així com diversos materials pedagògics per a mestres.
Manel Ariza, ninotaire i autor de gegants i capgrossos, ha estat mestre durant 37 anys a Freixinet. Col·laborador habitual de revistes com L'Escatxiruta, El Babau i Celsona, és també coautor de dos llibres anteriors juntament amb Lola Casas. La seva obra gràfica aporta al llibre una mirada artesana i profundament arrelada al territori.
Angelina Solé, mestra de primària a la ZER del Solsonès des dels seus inicis i mestra des dels 19 anys, és l'autora dels textos que acompanyen poemes i il·lustracions. La seva experiència i sensibilitat educativa impregnen l'obra d'una mirada propera i emocional.
Els autors defineixen A Pagès com un llibre "cuinat a foc lent, com una bona escudella", que convida el lector a endinsar-se en un univers ple de vida, tradició i memòria. Tal com diu Angelina Solé: "És un llibre per mirar d'aprop i llegir a poc a poc: perquè és un llibre ple de vida i la vida cal assaborir-la."
L'acte és obert a tothom i s'adreça a lectors de totes les edats que vulguin gaudir de poesia, imatge i memòria viva del món rural. És primer acte del cicle de Cultura i Lectura Crítica de la tardor, cicle que organitza l'ACTUA en col·laboració amb la Fura i Omnium Solsonès. El proper acte tindrà lloc el 20 de novembre al Santuari de Pinós, amb la presentació del llibre "Fruits del bosc" de Martí Boada, i en conversa amb la periodista Pilar Sampietro.
Transcorreguda la presentació tindrà lloc el Sopar de Nadal de Territori de Masies, que es celebrarà al mateix restaurant. Ambdos actes s'emmarquen en la primera Festa de Nadal del Santuari del Miracle, que tindrà lloc aquest proper dia 13 de desembre.