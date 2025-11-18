Territori de Masies presenta els Lots de Nadal: productes de proximitat, valor social i experiències del territori

Amb l’arribada de les festes, la cooperativa Territori de Masies impulsa una nova edició dels seus Lots de Nadal amb productes i serveis del Baix Solsonès. La iniciativa vol posar en valor la feina d’artesans, pagesos i petits productors del territori, alhora que ofereix a empreses, entitats i veïnes l’opció de regalar proximitat, qualitat i identitat.
Productes locals i lots personalitzats
Territori de Masies proposa lots temàtics pensats per compartir Moments especials: des del lot Esmorzar, el lot Vermut, el lot Dinar de Nadal amb el xai o el pollastre com a productes destacats, fins al lot Sobretaula o el lot Brindar amb una selecció de begudes ideals per a les festes.
Un segon grup de propostes està pensat per a Persones especials, amb opcions com el lot Detalls o lots d’experiències vinculades a la llar, la salut, la descoberta, l’aventura, els sentits o la natura...
Entre els lots destacats hi ha el lot Territori de Masies, amb productes elaborats des de la pròpia cooperativa fruit de les sinèrgies entre els diferents socis de la cooperativa, i el nou lot Farines, que inclou un paquet de farina a escollis, un receptari i una fusta de tallar alimentària elaborada per l’Amisol.
També es fan lots personalitzats adaptats a cada necessitat.
Col·laboració especial amb l’Associació Amisol
Enguany, Territori de Masies incorpora una col·laboració especial amb l’Associació Amisol. Cada lot d’empresa inclourà un detall elaborat pels usuaris del servei ocupacional d’Amisol, convertint cada obsequi en un gest de compromís social i comunitari.
Una iniciativa que reforça el territori
La proposta de lots de Territori de Masies vol oferir una alternativa coherent amb els valors del nostre territori: reconèixer la feina de la gent que el fa viu i fomentar el consum responsable i de proximitat.
Territori de Masies és una cooperativa rural sense ànim de lucre formada per veïnes, associacions i empreses del Baix Solsonès. Treballa per promoure i protegir les maneres de fer, els paisatges i la vida als pobles, generant oportunitats i visibilitat per al món rural.
Tota la informació dels lots està disponible al web de Territori de Masies (territoridemasies.cat/lots). A més, les empreses, entitats o veïnes poden sol·licitar el catàleg o una proposta personalitzada escrivint a informacio@territoridemasies.cat o trucant al 693 054 437.
La cooperativa disposa del segell de Venda de Proximitat, d’acord amb el Decret 24/2013.