Desembre farcit d'actes i activitats dins el programa Actua

El proper dia
12 de desembre a partir de les 19 h hi haurà un taller de gestió legal d’associacions al Local Social de Saló on es donaran les eines necessàries per poder gestionar de forma correcta el dia a dia d’una entitat.
El dia
13 de desembre al matí, a les 10 h, tindrà lloc el Plenari de l’Actua al Miracle, un acte enfocat a l’envelliment als pobles. La Marina Vilaseca de l’Arada i en Marcel Colell, representant de l’Associació d’amics de la gent gran de Pinós faran una breu presentació sobre l’envelliment a pagès. Tot seguit, hi haurà les presentacions de les prestacions socials a la pagesia i al món rural de la mà de Salomó Torres de la Unió de Pagesos que explicarà quina és la realitat actual de les pensions contributives i no contributives al món rural, concretament pels autònoms i sector de la pagesia.
El mateix dia 13 a la tarda s’organitza una
Festa de Nadal al Santuari del Miracle, una tarda plena d’activitats per descobrir el territori i passar una tarda especial amb família i amics. A més, tindrà lloc la presentació del llibre poemari il·lustrat “que s’engloba dins el cicle de Lectura i cultura crítica al Baix Solsonès. A Pagès”
La festa començarà a les 15:30 h de la tarda amb el
taller d’art i escultura amb filferro que s’emmarca dins el Cicle d’arts i oficis del baix Solsonès i rodalia. Un taller familiar pensat també per la diversió dels més petits on deixar volar la imaginació i crear figures espectaculars, tot això dirigit per David Lama Orri dels Ens.
A partir de les 17:30 h tindrà lloc un
recorregut familiar pel Santuari del Miracle i el Celler del Miracle guiat també per David Lama Orri dels Ens. Serà un recorregut immersiu entre tres mons fantàstics entre jocs, representacions i activitats que permetran conèixer amb més profunditat el món de la vinya. Tot això amb la col·laboració especial de Leds C4.
A les 19:00 h es durà a terme la
presentació del llibre poemari il·lustrat “Un llibre on es presenten les principals estances i espais d'una casa de pagès, acompanyat amb els poemes de Lola Casas, textos d'Angelina Solé i dibuixos de Manel Ariza. Un llibre fet amb l'objectiu d'entretenir i alhora recordar el món de la pagesia que avui encara és ben viu al territori. A Pagès”.
El
sopar de Nadal de Territori de Masies tindrà lloc a les 21:00 h al Restaurant El Miracle. L’àpat inclourà productes locals i de proximitat i acabarà amb un bingo de Nadal. Per assistir-hi és imprescindible reservar plaça (vegeu el programa a part).
Seguint amb la Lectura i Cultura Crítica al Baix Solsonès i rodalia, el
dia 20 de desembre hi haurà la presentació del llibre “Fruits del bosc dels països catalans” de l’autor Martí Boada i il·lustrat per ICRA ART. Aquest acte tindrà lloc a l’Hostal de Pinós a partir de les 11 h, i inclourà una conversa entre l’autor i Pilar Sampietro, periodista especialitzada en cultura i ecologisme.
Per tal d’organitzar millor l’activitat, es demana inscripció prèvia a través de correu electrònic (actua@larada.coop) o per telèfon (722 38 30 76)