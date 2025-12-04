04 de desembre de 2025

El Cant de la Sibil·la a Su conclou el cicle de «Cultura a l’Era» de Territori de Masies juntament amb una nova edició d’«Amb Ulls de Dones».

Territori de Masies conclou el Cicle de Cultura a l’Era. Arts visuals i en viu a les eres de Territori de Masies, aquest dilluns 8 de desembre a Su amb el Cant de la Sibil·la.

  • Interpretació del Cant de la Sibil·la -
  • Cartell

Publicat el 04 de desembre de 2025 a les 09:53

La jornada començarà a les 16.30 h amb “Amb ulls de dones”, una passejada guiada per diferents espais de Su que proposa descobrir el poble a través de les vivències, experiències i memòria de les dones del lloc, juntament amb un berenar.

Punt de trobada: Santa Maria de Su. Preu: 5 euros (general) / 4 euros (sòcies de Territori de Masies).

A les 18.00 h tindrà lloc l’espectacle central del cicle: Cant de la sibil·la amb la Sibil·la d’Urgell, interpretat per Laura de Castellet amb el Cor de Coaner a l’església de Santa Maria de Su. Una proposta artística que recupera una de les tradicions més emblemàtiques del patrimoni musical català i que s’ofereix en el marc de Cultura a l’Era, reforçant el vincle entre cultura, comunitat i entorn rural. El Cant de la Sibil·la és una profecia antiga que es cantava la Nit de Nadal en època medieval. No va arribar a desaparèixer del tot, i els darrers anys s'ha anat recuperant en diverses esglésies.

La Laura de Castellet forma part del grup que ha impulsat la restitució del cant de la Sibil·la a la catedral d'Urgell cada nit de Nadal des de 2011. Ha estat membre de diverses formacions corals (Cantiga, Gran Cor del Taller de Músics, Studi XX Cor, va formar part durant temps del cor que acompanyava la Sibil·la amb Maria del Mar Bonet i ha estat cantant en conjunts de música medieval (A Chantar, Ardit Ensemble) que ha contribuït a impulsar.

En acabar, hi haurà un tast degustació de producte local. Preu: 15 euros (general) / 12 euros (sòcies de Territori de Masies).

Les places són limitades.

Les entrades es poden adquirir a territoridemasies.cat/botiga, al telèfon 693 054 437 o a informacio@territoridemasies.cat.

 

Aquests actes formen part de dos projectes de la cooperativa. Per una banda, Amb ulls de dones un projecte que mira el patrimoni local amb perspectiva de gènere i des de les experiències de la memòria popular. I per altra banda, el Cant de la Sibil·la forma part del programa Cicle de Cultura a l’Era, una iniciativa que recorre diversos pobles i eres del Baix Solsonès amb la voluntat de dinamitzar el territori a través de les arts visuals i escèniques, la cultura popular i el producte agroalimentari local.

El projecte compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya — Departament de Cultura i Departament d’Igualtat i Feminismes—, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.

Amb aquesta nova edició, Territori de Masies reafirma el seu compromís amb la creació cultural al món rural, la promoció del patrimoni i la valoració de la vida pagesa i els seus recursos.

