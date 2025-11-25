Cultura a l'Era a Biosca, Castelltallat: música en viu, receptes en directe i passejada per les barraques de vinya

La jornada s’inscriu dins de la programació cultural de tardor que combina rutes guiades, activitats gastronòmiques i concerts en espais agroturístics del Baix Solsonès i rodalies, en el marc del cicle de Cultura a l’Era. Arts visuals i en viu a les eres de Territori de Masies.
Gastronomia i patrimoni entre barraques de vinya
La jornada començarà a les 10.00 h amb una sortida de tardor per visitar antigues barraques de vinya de Castelltallat, un patrimoni de pedra seca explicat pel propi veïnat. La ruta, que combina paisatge, història agrària i cultura popular, forma part del programa Gastronomia i patrimoni a la tardor de Territori de Masies. Té un preu de 5 euros pel públic general i 4 euros per les sòcies de Territori de Masies.
Cuina en directe amb producte local
A les 11.30 h, l’activitat continuarà a l’era de la Casa Biosca, Castelltallat, amb una recepta en directe a càrrec de Sílvia Sampons, del projecte Cuina Anònima, amb el suport de La Cuineta d’Aquí de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. La proposta reivindica el producte de proximitat, la cuina de tardor i les elaboracions basades amb farines ecològiques de la cooperativa. Així com la promoció del receptari Les farines de Territori de Masies a la taula, una nova publicació que ha tret la cooperativa amb receptes de diferents veïnes i restaurants del Baix Solsonès utilitzant les farines ecològiques de la cooperativa.
Concert de David Lama a l’era
A les 12.30 h, el públic podrà gaudir del concert de David Lama, en un espai de la Casa Biosca. L’essència de la seva música és un folklore global i real, ja que sorgeix de la seva vida al camp i dels seus viatges pel món. Amb instruments clàssics, altres fets a mà i una proposta visual que barreja escultures lluminoses, l’espectacle resultant és una experiència àmpliament escenogràfica i interactiva. Preu: 15 euros pel públic general i 12 euros per les sòcies de Territori de Masies. Us podeu inscriure a 693054437 o al correu electrònic informacio@territoridemasies.cat o comprar la vostra entrada prèviament a territoridemasies.cat/botiga.
Aquest acte s’inscriu dins del Cicle de Cultura a l’Era. Arts visuals i en viu a les eres de Territori de Masies, un programa cultural que s’allarga tot l’estiu i la tardor, i que posa en valor el turisme agroalimentari i el producte local, així com el projecte de farines ecològiques impulsat perla cooperativa i quatre socis agraris. El cicle comptarà amb dos edicions més, una el diumenge 30 de novembre a Les Corts de Biosca (Castelltallat) amb un concert del David Lama i el dilluns 8 de desembre a la tarda a Santa Maria de Su amb el Cant de la Sibil·la amb la Sibil·la d’Urgell, La iniciativa té el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Igualtat i Feminisme, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida. A més, Territori de Masies disposa del segell de la Venda de Proximitat. La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic, segons el Decret 24/2013.
El cicle culminarà el 8 de desembre a Santa Maria de Su amb una nova edició d’Amb ulls de dones i el Cant de la Sibil·la amb la Sibil·la d’Urgell, a càrrec de Laura de Castellet.