Cardona reivindica la història de la sal amb una jornada sobre els camins saliners fins als Pirineus

Cardona celebrarà aquest divendres 28 de novembre la jornada Els camins de la sal: de Cardona als Pirineus, una trobada organitzada per la Fundació Cardona Històrica i el Consorci Leader de la Catalunya Central, amb la col·laboració de Salinera de Cardona. L'objectiu és posar en valor la xarxa de camins que, durant segles, van convertir la vila en un centre comercial estratègic gràcies a la importància de la sal en la conservació d'aliments.
Una jornada per recuperar una xarxa històrica de gran valor territorial
Els camins de la sal van ser una via essencial per abastir els comtats catalans, i recuperar-los esdevé una oportunitat per impulsar la dinamització turística, cultural i econòmica del territori. La jornada començarà amb la benvinguda de l'alcaldessa Lluïsa Aliste i el director de Salinera de Cardona, David Gaspar Fàbregas.
A 3/4 de 10, Andreu Galera Pedrosa, director de l'Arxiu Històric de Cardona, repassarà la rellevància històrica de la sal cardonina i el seu impacte al llarg dels segles.
Taules rodones sobre itineraris, patrimoni i paisatge saliner
A partir de 2/4 d'11, una primera taula reunirà Jordi Pasques, Lluís Obiols i Montserrat Selga, moderats per Josep M. Pomés, per aprofundir en els camins de la sal, els seus usos i l'estat actual dels traçats històrics.
Després de la pausa cafè, a 3/4 de 12, es debatran els elements patrimonials vinculats als camins saliners amb les aportacions d'Eduard Mata, Xavier Bertolín, Francesc Ponsa i Sílvia Ruiz, sota la moderació de Jordi Vilalta.
El potencial turístic de la sal, tema central de la cloenda
A 2/4 d'1 del migdia, Katia Hueso, de l'Instituto del Patrimonio y Paisajes de la Sal, donarà una visió global sobre el turisme de la sal com a recurs amb "una mina de possibilitats".
La jornada finalitzarà a 2/4 de 2 amb les conclusions de Jordi Vilalta Mora, gerent del Consorci Leader de la Catalunya Central.