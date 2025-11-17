Cardona s'adhereix a Pueblos de Película per impulsar el turisme de pantalla al món rural

Cardona ja forma part de la xarxa estatal Pueblos de Película, una iniciativa que agrupa petits municipis amb un fort patrimoni audiovisual per potenciar el turisme de pantalla, crear sinergies i impulsar el desenvolupament cultural i econòmic del territori. La incorporació reforça l'estratègia local de captació de rodatges i la creació de productes turístics vinculats al cine.
Cardona se suma a una xarxa estatal de municipis amb patrimoni fílmic
Cardona s'ha adherit a la nova xarxa Pueblos de Película amb la voluntat d'establir relacions amb municipis que, com ella, disposen d'un llegat audiovisual destacat. La iniciativa pretén generar espais de cooperació per optimitzar l'impacte que els rodatges tenen en territoris rurals, tant a nivell turístic com econòmic i cultural.
Segons Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica (FCH), aquest pas s'emmarca en una línia estratègica ja consolidada: "El turisme de pantalla és una de les línies que estem potenciant a Cardona. D'una banda, a través d'una estratègia de captació de rodatges i, per l'altra, amb la creació de productes turístics específics com la visita al Castell basada en el rodatge de Campanades a mitjanit".
Un projecte que impulsa el protagonisme dels petits municipis
Pueblos de Película s'ha presentat públicament en el marc d'INTUR, la Fira Internacional de Turisme d'Interior, davant de professionals i autoritats. La presidenta de la xarxa, Ana Alonso, ha explicat que l'objectiu és "aconseguir que tots els pobles amb aquest perfil puguin adquirir major protagonisme a través de la xarxa".
La plataforma neix amb dotze municipis adherits, tots ells amb un valor cinematogràfic singular. Inclou localitats com Alfoz de Lloredo, Ayna, Covarrubias, Bielsa, Comillas, Loarre, Malpartida de Cáceres, Santo Domingo de Silos, Tabernas, Torrelaguna i Tossa de Mar, cadascuna amb un vincle propi amb el món del cinema. Cardona hi destaca pel llegat de Campanades a mitjanit, rodada al seu castell per Orson Welles el 1964.
La xarxa preveu organitzar trobades presencials i en línia durant el 2026 per reforçar sinergies i donar entrada a nous municipis interessats.
Cardona, una localització històrica de rodatges
La Fundació Cardona Històrica va crear fa dos anys la Cardona Film Office amb l'objectiu d'atreure rodatges i impulsar el turisme de pantalla. El municipi ha estat escenari de nombroses produccions, amb el castell i la basílica com a punts de gran interès cinematogràfic.
A banda de Campanades a mitjanit, Cardona ha acollit títols com El arquero de Sherwood (1971), La catedral del mar (2016) o la sèrie Nero (2024). La Muntanya de Sal també ha estat present en films com XP3D (2011), Malnazidos (2020) o Teresa (2023).
L'impacte creixent del turisme de pantalla
La presentació a INTUR ha servit per donar a conèixer dades de l'Observatori del Turisme de Pantalla, que analitzen com l'audiovisual influeix en el descobriment de destins rurals. Segons l'estudi, un 65% dels enquestats a l'Estat afirma haver descobert pobles gràcies al cinema o les sèries, i gairebé un terç estaria disposat a pagar més per una experiència turística vinculada a rodatges. Entre els turistes nord-americans, aquesta disposició puja fins al 48%.