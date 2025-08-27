El Casino de Manresa acull l'exposició «Un gest d'arrel», on fotografia i dansa dialoguen

El Centre Cultural el Casino de Manresa es transformarà, del 28 d'agost al 19 d'octubre, en un espai on la dansa i la fotografia s'entrellacen per oferir una nova mirada sobre la tradició. L'exposició Un gest d'arrel, de la fotògrafa Roser Blanch, convida a redescobrir la dansa tradicional catalana des d'una perspectiva contemporània, inspirada en els estudis seqüencials de moviment d'Eadweard Muybridge.
Una aposta per la dansa tradicional renovada
La mostra s'inscriu dins el Programa d'Impuls a la Dansa d'Arrel, liderat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, i inicia la seva itinerància a Manresa amb el suport de l'Ajuntament i de la Fira Mediterrània, espai de referència de la cultura popular.
La posada en escena porta la firma de l'escenògrafa Anna Alcubierre, que proposa un espai immersiu on el públic pot habitar les imatges i dialogar amb el volum i la força del gest. El comissariat artístic és de Marina Escoda, responsable del Programa d'Impuls a la Dansa d'Arrel, que subratlla que la tradició "no és estàtica, sinó un territori obert a la recerca i la creació col·lectiva".
Entre els projectes participants hi ha L'Esbartjo (Esbart Ciutat Comtal), N9U (Esbart Sant Martí de Barcelona), Raepte (Esbart Manresà), Era (Quim Bigas i Esbart Rocasagna de Gelida, premi Delfí Colomé 2022), Folk as Queer (Cia l'Esbord, Pere Seda, premi Delfí Colomé 2023), Vibra (Sara Cano i joves del Programa d'Impuls) i la recerca de Xavier Gumà.
Tallers, trobades i mostres en viu
L'exposició es completa amb un ampli programa d'activitats: tallers de dansa i fotografia per a docents (4 de setembre), un taller de fotografia amb la mateixa Roser Blanch (25 de setembre) i una trobada amb l'artista amb visita comentada (26 de setembre). També s'han programat petites mostres en viu amb diferents esbarts (28 d'agost, 8 de setembre, 2 i 16 d'octubre).
Durant la Fira Mediterrània 2025 (10, 11 i 12 d'octubre) s'hi celebraran xerrades al voltant de la creació vinculada a la dansa d'arrel. Paral·lelament, es faran visites dinamitzades per a escolars i col·lectius amb inscripció prèvia.
Una fotògrafa vinculada a l'escena
Nascuda a Vilafranca del Penedès, Roser Blanch combina la seva trajectòria com a actriu i fotògrafa amb la docència i la recerca. Ha treballat amb companyies com La Perla 29 i Tantarantana, ha publicat el fotollibre Boscos de Wajdi Mouawad i ha col·laborat en exposicions d'artistes com Joana Biarnés, Colita o Txema Salvans. El seu treball actual se centra en la iconografia de la dansa tradicional de nova creació, amb la influència de Muybridge com a eix inspirador.
Amb Un gest d'arrel, el Casino esdevé un laboratori de moviment, memòria i identitat, un espai que convida a reflexionar sobre la vigència de la tradició i la seva capacitat de reinventar-se en clau contemporània.