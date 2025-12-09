09 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

Activitats familiars i visites guiades conformen l'agenda nadalenca del Museu de Solsona

Ja és aquí el cicle d'activitats de Nadal 2025 al Museu de Solsona

  • Cartell

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de desembre de 2025 a les 08:46

Al cicle de Nadal d’aquest any el Museu de Solsona proposa les activitats següents:

Dissabte 13 de desembre:

Dues visites guiades a la mostra «Aiguafina, els camins de l'aigua», a càrrec del comissari de l’exposició, a les 11.30 h i a les 16.30 h.

Dissabte 20 de desembre:

A les 11.30 h, taller familiar de ceràmica a càrrec de Sara Nusa.

Els tallers familiars són gratuïts i les visites guiades tenen un preu de 3 € per persona. Cal fer reserva per a totes les activitats.

Reserves: museu@museusolsona.cat / 973 48 2101.

 

Et pot interessar