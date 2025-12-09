Activitats familiars i visites guiades conformen l'agenda nadalenca del Museu de Solsona

Al cicle de Nadal d’aquest any el Museu de Solsona proposa les activitats següents:\r\n\r\nDissabte 13 de desembre:\r\n\r\nDues visites guiades a la mostra «Aiguafina, els camins de l'aigua», a càrrec del comissari de l’exposició, a les 11.30 h i a les 16.30 h.\r\n\r\nDissabte 20 de desembre:\r\n\r\nA les 11.30 h, taller familiar de ceràmica a càrrec de Sara Nusa.\r\n\r\nEls tallers familiars són gratuïts i les visites guiades tenen un preu de 3 € per persona. Cal fer reserva per a totes les activitats.\r\n\r\nReserves: museu@museusolsona.cat / 973 48 2101.\r\n\r\n \r\n