La Casa Gran del Miracle acull una exposició sobre la pedra seca

El director del Serveis Territorials a la Catalunya Central, Xavier Cano, ha inaugurat a la Casa Gran del Santuari del Miracle de Riner l’exposició “Tota pedra fa paret (La pedra seca a Catalunya)”, una mostra centrada en les construccions de pedra seca i les tècniques utilitzades a Catalunya per bastir-les que ha estat organitzada per l’Ajuntament de Riner amb el suport de la Conselleria de Cultura.
La mostra, situada a la Sala d’Exposicions Temporals de la Casa Gran del Miracle, romandrà oberta fins al 5 d’octubre i es pot visitar de franc. L’horari d’obertura és de 10 a 13 h, de dilluns a divendres, i els dimarts i dijous per la tarda.
Cano ha destacat aspectes com que la mostra “s’ha fet en el Santuari del Miracle, que és un marc fantàstic; que es pot veure en un territori rural, no només en les grans ciutats, i que no només incideix en aspectes constructius o estètics del patrimoni, sinó que també enllaça amb aspectes etnològics i de la vida quotidiana de les persones a través d’elements populars que en el seu dia van fer que la gent pugés viure millor”. Cano també ha afirmat que la iniciativa va en la línia de treball de la Conselleria de descentralitzar la cultura i atansar-la a tot el territori.
L’alcalde Riner, Joan Solà, afirma que l’exposició “és el reflex del país, d’un patrimoni molt potent que tenim i que durant molts anys hem descuidat i està desapareixent”. Segons Solà, la pedra seca és “un llegat construït pels nostres avantpassats durant anys, que cal preservar i posar en valor, i que pot ser un element dinamitzador econòmic i turístic del territori important”.
L’exposició, eminentment fotogràfica, consta de 20 plafons i d’una mostra dels diferents tipus de materials constructius, i ofereix una panoràmica àmplia sobre aquest llegat, posant èmfasi en les variants tipològiques més habituals i en la diversitat territorial. Explica, també, la vigència actual d’aquesta arquitectura, harmònica amb l’entorn natural i sostenible des de tots els punts de vista.
El muntatge és itinerant i fou promogut per l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb motiu del reconeixement de la tècnica de la pedra seca com a patrimoni cultural immaterial per part de la UNESCO, el novembre de 2018.
“Tota pedra fa paret” s'estructura en diversos àmbits, com són la base geològica, l’explicació de què és la pedra seca, els tipus de construccions, les barraques i cabanes, les construccions de pedra seca declarades bé cultural d’interès nacional, la pedra seca per territoris, la tècnica de la pedra seca, l’associacionisme i rutes senyalitzades, les construccions més singulars de Catalunya i la tècnica de la pedra seca.