Junts-Impulsem denuncia que s'exclouran a més de 40 entitats de la nova convocatòria d'ajuts de l'IEI

Junts Impulsem critica les noves bases de les subvencions a entitats sense ànim de lucre de l’IEI i denuncia que s’han modificat els criteris d’atorgament de les subvencions, fent-los més restrictius i sense adequar-se a la realitat de les entitats de la demarcació.

Aquest canvi provocarà que una quarantena d’entitats de tota la demarcació deixin d’optar a l’ajut en comparació amb la convocatòria de l’any passat. Això és degut a que s’ha incrementat en 3.000 euros el cost mínim per a que l’activitat sigui subvencionable i perquè han canviat els barems de despeses subvencionables.

D’altra banda, també critica el poc marge de temps -tres dies- que ha tingut per estudiar les noves bases de la convocatòria i la manca de voluntat per reformular-les o per escoltar i incorporar les propostes de la resta de grups polítics.

Des de Junts Impulsem a la Diputació consideren que la urgència amb la qual s’ha tramitat la nova convocatòria de subvencions evidencia la manca de previsió i mala gestió que regeix actualment la institució, ja que hi ha hagut marge suficient per treballar-les i aprovar-les sense usar el procediment d’urgència.