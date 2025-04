La Diputació de Lleida amplia els terminis d'ajuts i impostos per l'apagada elèctrica

La Diputació de Lleida ampliarà els terminis de pagament de taxes i impostos, així com els de les convocatòries d'ajuts, per mitigar els efectes de l'apagada elèctrica d'aquest dilluns. La mesura busca evitar recàrrecs i garantir que la documentació necessària arribi dins del termini establert. Aquesta decisió s'ha pres en una reunió d'urgència del govern de la corporació dimarts, per abordar els danys que ha ocasionat el tall elèctric.

Els sistemes informàtics de la Diputació es van apagar de manera controlada per assegurar la seva recuperació, que es va realitzar de manera ordenada aquest dimarts al matí.

Abans de la reunió, el president Joan Talarn ha contactat amb alcaldies de Ponent, Alt Pirineu i Aran, així com amb els grups de l'oposició, per posar la Diputació a disposició dels municipis, que han comunicat algunes incidències menors, especialment en relació amb la potabilització de l'aigua a causa de la falta d'electricitat.

Talarn ha agraït la tasca de les alcaldies i la bona coordinació amb la Generalitat en aquesta situació extraordinària.