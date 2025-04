«El comportament dels lleidatans ha estat exemplar»

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va voler reconèixer públicament l’actitud exemplar dels ciutadans i ciutadanes de Lleida, així com la resposta ràpida i coordinada dels serveis d’emergència i de la Guàrdia Urbana durant la gran apagada d'aquest dilluns. Tot i el col·lapse de les comunicacions, no es van registrar incidents greus ni accidents destacables. Per garantir l’atenció sanitària, es van desplegar ambulàncies per diversos barris i es va establir un dispositiu d’assistència amb el suport de Protecció Civil.

Un altre aspecte clau va ser el funcionament dels hospitals, que es va poder mantenir gràcies al compromís de dues empreses subministradores de combustible que van assegurar l’energia necessària per evitar col·lapses sanitaris. Això va permetre que els serveis mèdics essencials es mantinguessin operatius malgrat les dificultats.

Malgrat les afectacions, la Universitat de Lleida va poder obrir amb èxit la 22a edició de la Setmana de la Comunicació. La primera sessió va comptar amb la participació d’Eduard Sanjuán i Joan Salvat, referents del programa "30 minuts".