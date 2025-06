L'exalcalde de Solsona, al capdavant d'Esquerra Republicana a la Catalunya Central

Esquerra Republicana de la Catalunya Central inicia una nova etapa amb voluntat de construir, sumar i posar-se al servei del territori

Amb la candidatura encapçalada per David Rodríguez (Solsona) com a president regional, i Margarida Feliu (Viladrau) com a secretària general, Esquerra Republicana inicia una nova etapa a la Catalunya Central marcada pel compromís amb la unitat, la reconstrucció i el servei als municipis. La candidatura s’ha presentat al 7è Congrés Regional, celebrat aquest dimecres a Sallent, amb el suport de 137 avals, una mostra clara de la confiança prèvia generada al territori. Durant la votació, s’han emès un 88% de vots favorables i un 12% en blanc, uns resultats que consoliden, enforteixen el projecte i que permeten iniciar aquesta nova etapa amb plena legitimitat i un mandat clar per liderar l’organització amb cohesió, responsabilitat i mirada estratègica.

El congrés ratifica un nou lideratge amb voluntat de sumar i de recuperar l’orgull republicà a la Catalunya Central. Amb l’horitzó de les eleccions municipals del 2027, el nou equip es posa a disposició de la militància, dels municipis i de la ciutadania per liderar una Esquerra Republicana forta, propera i compromesa.

En un context complex per al conjunt del partit, però també per al país, la candidatura ‘Unitat republicana’ s’ha presentat com un projecte de recosiment intern, amb capacitat de lideratge, experiència i generositat per tornar a posar la militància i el territori al centre. L’equip ha estat escollit per consens i amb voluntat d’obrir una nova etapa de treball col·lectiu i corresponsable.

Primer president del Solsonès

“Assumeixo aquest projecte com el primer president regional procedent del Solsonès, un fet que contribueix a cosir el territori i a enfortir una mirada integradora. La voluntat de la candidatura és clara: unitat republicana. Venim a recosir, construir, sumar i ser útils”, ha afirmat David Rodríguez, posant en valor el projecte col·lectiu que encapçala. Rodríguez també ha volgut fer un agraïment a la presidenta sortint, Mariona Homs, “per la feina feta i a tot l’equip de persones que han format part de l’anterior candidatura”.

El nou projecte posa l’accent en recuperar la confiança de la militància, reactivar l’organització local i donar acompanyament real als municipis. Es planteja com a prioritat reforçar les estructures comarcals, reconnectar amb la base, impulsar la formació útil i teixir xarxa entre municipis.

“De cara al 2027, hem de trencar la tendència del populisme: cal tornar a posar el servei a la gent al centre, i assegurar que les millors persones encapçalin les nostres llistes. El 75% de la candidatura ha estat o és part activa de la política municipal”, ha subratllat Margarida Feliu, posant en relleu la sòlida experiència municipal i institucional del nou equip.

David Rodríguez, amb el nou equip

Gemma Boix (Sant Joan de Vilatorrada), a la secretaria d’Organització; Lluís Argemí (Vic), a Finances; Jofre Escamilla (El Pont de Vilomara i Rocafort), a Comunicació; Alba Pérez (Navarcles), a Política Municipal; Núria Carbonés (Tona), a Feminismes; Quim Espelt (Vilada), a Acció Política i Ruralitats; Maria Mercè Martí (Berga), a Transició Ecològica; Carles Prat (Folgueroles), a Formació; Mireia Escobar (Calldetenes), a Moviments Socials; Albert Bajona (Clariana de Cardener), a Ciutadania; i per últim, Ferran Martínez (Manresa), Montse Vàzquez (Sallent) i Oriol Ramon (Vic) com a vocals, completen la candidatura.

Amb un equip plural, que combina lideratges consolidats i nous perfils emergents, la candidatura destaca per la seva representativitat territorial i la voluntat explícita de cohesionar i construir amb tothom. Les línies d’acció inclouen també una aposta ferma per la comunicació directa i honesta, el reforç de la imatge republicana als municipis i l’acompanyament a les alcaldies, regidories i oposicions amb eines concretes.

“Cal treballar de manera unitària amb totes les comarcals, perquè és així com serem realment més forts. Ens comprometem a establir un pla de treball durant el primer trimestre del mandat, amb objectius clars i indicadors concrets, i en farem un seguiment periòdic per avaluar-ne el compliment i introduir-hi els ajustos que calgui”, ha conclòs Gemma Boix en la darrera intervenció de la candidatura.