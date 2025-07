El Solsonès estreny el setge contra els abocaments incontrolats

El Consell Comarcal del Solsonès ha posat en marxa una campanya per combatre l’incivisme en la gestió de residus, especialment els abocaments incontrolats que es produeixen en punts de recollida rural. Aquesta iniciativa es desenvolupa amb el suport dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals, que incrementaran la vigilància a les àrees amb contenidors per tal de detectar i sancionar les conductes incíviques.

Aquesta problemàtica, que afecta nombrosos municipis del Solsonès, no només deteriora el paisatge i genera un impacte ambiental, sinó que també incrementa els costos de gestió per a les administracions locals. Per aquest motiu, a més del reforç de la vigilància i el control policial, el Consell Comarcal impulsarà una campanya informativa per conscienciar la població sobre l’ús correcte dels serveis de recollida de residus i els recursos disponibles, com la deixalleria de Solsona i una de dissuasiva en imposar sancions econòmiques.

Deixalleria de Solsona

Horari d’obertura:

Dilluns a divendres: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Dissabtes: de 9 a 13 h

Què s’hi pot portar:

Electrodomèstics, mobles, ferralla, restes de poda, oli de cuina, piles, fluorescents, tòners, tèxtil, plàstic dur, restes d’obra menor domèstica i altres residus especials o voluminosos.

Amb aquesta acció coordinada, el Solsonès vol enviar un missatge clar: no es toleraran els abocaments incontrolats, i es treballarà per garantir un entorn net, sostenible i respectuós amb el medi.