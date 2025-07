Una quinzena d'infants han participat al sorteig del Ball de Bastons de Solsona

Aquest diumenge 20 de juliol, a la tarda, ha tingut lloc el sorteig per escollir els infants que entraran aquesta Festa Major a la comparsa del Ball de Bastons. L'acte, que ha tingut lloc al Quarto dels Gegants, ha comptat amb la presència de públic, infants que participen al sorteig acompanyats dels seus respectius pares.

Abans d'iniciar el sorteig, els Geganters han explicat que per suplir la baixa de cinc infants al ball de cavallets, dels 17 infants apuntats al Ball de bastons, dos que ja tenen l'edat per la comparsa dels cavallets hi accediran directament. Finalment, només ha calgut sortejar 3 infants pel ball de bastons, dos que entren ja aquest any i un que anirà de reserva (aquest farà els assajos però no sortirà al plaça, tret que es produeixi una baixa inesperada).

Amb una majoria de nenes inscrites al sorteig, quelcom que ja és habitual des que els Geganters van obrir el Ball de Bastons al gènere femení, el resultat també ha estat plenament femení, entrant com a balladores la Tanit Estany i la Paula Ollé, mentres que el lloc de reserva és per l'Abril Pujantell.

Els Geganters explicant el procediment del sorteig

Ramon Estany

Sobre el ball de bastons

L’edat mínima per entrar a formar part del ball de bastons és de 7 anys, que es poden complir al llarg de tot el 2025, i per als cavallets, 11 anys.

La permanència al grup per als primers és fins a la festa del Corpus de l’any que es compleixen 11 anys; i per als segons, l’any que se’n compleixen 14. S’estableix un temps mínim de permanència de dos anys al grup.

Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de baixes corresponents, l’admissió dels sol·licitants es farà per sorteig.

Les obligacions dels membres de ball de bastons i cavallets són les següents:

• Assistir als assaigs i a qualsevol altra convocatòria.

• Tenir cura dels vestits.

• Mantenir un comportament adient en totes les actuacions i assaigs.

Un cop fet el sorteig, els nens i nenes que no hagin pogut accedir a la comparsa s’hauran d’inscriure novament a la propera convocatòria, ja que les llistes no es mantenen d’un any per l’altre.

El Quartos dels Gegants elimina barreres arquitectòniques

La celebració d'aquest acte ha permès contemplar el resultat de les darreres obres que s'han fet en aquest local, que han consistit en eliminar els graons de l'entrada i substituir-los per una petita rampa, facilitant l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Els Geganters preveuen seguir fent alguna millora més al local, que va ser inaugurat el 2012.