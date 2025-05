Grusvas opta per no portar bestiar boví a la Fira de Sant Isidre de forma preventiva degut al brot de tuberculosi

La Fira de Sant Isidre del Solsonès d’enguany no comptarà amb una de les seves activitats més emblemàtiques: la mostra de bestiar boví. El motiu és l’afectació d’un brot de tuberculosi en diverses explotacions ramaderes de la comarca, una situació que ha generat alarma entre el sector i ha motivat els ramaders a no portar-hi els seus animals com a mostra de protesta.

Aquesta decisió ha estat presa pel Grup de Sanejament Vaquí del Solsonès (GRUSVAS), entitat que des de fa més de 30 anys s’encarrega de l’organització, qualificació i valoració del bestiar a la mostra i concurs de raça de la fira. GRUSVAS agrupa actualment 120 explotacions del sector boví del Solsonès, que gestionen prop de 5.000 caps de bestiar, el que representa el 98% del total de la comarca.

En cada edició, aquest certamen ha aplegat més d’un centenar d’animals i ha lliurat 23 premis entre diverses categories, com ara les races bruna, pizgauer, llemosina, charolesa, frisona, aubrac, pirinenca, salers i fleckvieh, així com els millors lots de vedells, vedelles i el millor exemplar de la fira.

Els responsables de GRUSVAS es van reunir amb el president i el gerent del Consell Comarcal del Solsonès i amb la comissió organitzadora de la Fira de Sant Isidre per comunicar la decisió de no organitzar ni la mostra ni el concurs. Amb aquesta acció, el col·lectiu ramader expressa el seu malestar davant les mesures adoptades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que consideren que dificulten la seva tasca professional i agreugen els efectes de la crisi sanitària.

Segons denuncien, la detecció d’un sol cas positiu comporta, sovint, el sacrifici de tot el ramat afectat, amb la conseqüent pèrdua econòmica i emocional que això suposa per als ramaders.

Per aquest motiu, insten tant la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia com el Ministeri d’Agricultura a implementar mesures més eficaces i justes per fer front a la situació.

Per la seva banda, el Departament ha activat un paquet d’ajudes i acompanyament i ha expressat, en paraules de la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, el seu compromís per mantenir Catalunya oficialment lliure de tuberculosi bovina. No obstant això, els ramaders consideren que cal reforçar el suport i actuar amb més determinació.

Amb aquesta mobilització, el sector ramader del Solsonès vol fer visible la seva realitat i reclamar respostes que garanteixin la continuïtat d’una activitat fonamental per a l’economia i l’equilibriterritorial de la comarca.