La Fira de Sant Isidre de Solsona no comptarà enguany amb la mostra de bestiar vaquí

GRUSVAS, entitat comarcal sense ànim de lucre, és l’encarregada de vetllar i controlar el bon estat sanitari del 99% de la cabana ramadera bovina del Solsonès, alhora, col·laborara mb la fira de Sant Isidre de Solsona, des de fa més de 4 dècades, per donar a conèixer la importància del sector en l’economia comarcal i la seva indiscutible tasca preventiva en la mitigació d’incendis forestals i la gestió ecosostenible en espais agroforestals mediterranis, com ara el Solsonès. GRUSVAS està englobada dins BOVICAT, entitat que persegueix els mateixos objectius en l’àmbit de tot el territori català.

Aquesta important tasca ha estat possible gràcies a la suma d’esforços dels més de 100 socis i sòcies i un equip veterinari, que treballa incansablement els 365 dies de l’any perquè això sigui possible tècnicament i sempre sota la supervisió del Govern de la Generalitat de Catalunya, administració responsable de la salut pública i per tant de la sanitat animal, en aquest sentit, és competència de la mateixa administració determinar les actuacions a realitzar en cada moment (restriccions, analítiques i programa de vacunacions) tenint en compte l’historial dels resultats sanitaris, l’estat sanitari actual i els possibles riscos epidemiològics globals susceptibles d’afectar el nostre territori.

Fet aquest preàmbul, ens centrem amb el contingut i objectiu del comunicat.

Malgrat la nostra voluntat de seguir col·laborant amb la Fira de Sant Isidre, aquest any no serà possible continuar fent la Mostra de Boví al Camp del Serra per 2 motius fonamentals:

1. PER RESPONSABILITAT. Tot i el nostre esforç constant per continuar fent les coses bé, actualment estem patint les conseqüències de focus de tuberculosi que han sortit en diferents llocs de Catalunya provinents de la fauna salvatge i què evidentment afecten als nostres ramats, tant és així que a dia d’avui ja s’han hagut de sacrificar milers de vaques sanes arreu del territori català i a la resta de l’estat espanyol.

2. PER SOLIDARITAT. El Solsonès no és una excepció i a dia d’avui tenim companys i companyes, què han dedicat la seva vida a aquest noble ofici i què estan amenaçats de plegar per culpa de la mala gestió en sanitat animal que practiquen els nostres responsables polítics ja que són ells i només ells els responsables del control sanitari de la fauna salvatge.

És a dir, mentre nosaltres som responsables dels nostres ramats i fem un constant seguiment del seu estat sanitari, el nostre Govern, responsable únic i directe de l’estat sanitari de la fauna salvatge ha fet cas omís durant dècades de les nostres preocupacions i recomanacions, obviant què la fauna salvatge és el màxim exponent i per tant la primera transmissora de la malaltia de la TUBERCULOSI.

Cérvols, cabirols, senglars, teixons, daines... són portadores d’aquesta malaltia que pot portar a la desaparició de tot un sector si els responsables polítics i tècnics de la nostra administració no comencen a actuar de forma immediata sobre el control dels milers d’animals salvatges que campen arreu del territori de manera descontrolada i amb total impunitat sanitària.

No cal ser entès en la matèria per deduir què per molt bé que fem la nostra feina, de res serveix si conviuen diàriament amb altres espècies infectades per TUBERCULOSI. Tot i matant tota la cabana ramadera bovina de Catalunya, el problema no desapareixerà i continuarà latent i “in crescendo” en totes les espècies salvatges afectades per aquest virus.

A dia d’avui, les solucions del nostre Departament d’Acció Climàtica, Agricultura, Ramaderia i Pesca passen per:

- Indemnitzacions ínfimes què ens porten a la ruïna.

- Promeses polítiques què no es duen a terme i que no afronten l’arrel del problema.

- Protocols improvisats per no tenir un pla d’actuació establert.

- Continuar amagant al gruix de la població la realitat de l’estat sanitari animal de Catalunya per no crear alarma social.

- Continuant amagant a Europa la realitat per mantenir l’estatus de “Catalunya, zona indemne de tuberculosi” què va promoure el nostre govern (febrer de 2023) sense fer una anàlisi exhaustiva i significativa de la fauna salvatge de Catalunya.

PER TOT AIXÒ DEMANEM:

- Què no es permeti que centenars de famílies que durant generacions han complert amb totes les exigències de l’administració DESAPAREGUIN per culpa d’una mala gestió administrativa i unes compensacions ridícules que no fan, ni de bon tros, front a les pèrdues produïdes per immobilitzar un ramat de boví o per exigir el seu sacrifici en alguns casos.

- Què s’informi a tota la població de la realitat i la complexitat d’una malaltia que podria arribar a ser un problema de salut pública sinó s’actua de manera immediata i contundent.

- Què, d’una vegada per totes, es comenci a portar un control real sobre la fauna salvatge tant sanitàriament com en número de caps i es doni eines al territori per reduir les autèntiques plagues que ha permès la nostra administració sense valorar-ne les conseqüències.

PER ACABAR,

Volem agrair la comprensió que ha tingut la comissió de la Fira de Sant Isidre en donar suport a la nostra decisió. Com a grup de sanejament, continuarem lluitant per l’autèntic benestar animal de les nostres vaques, elles mai han sigut l’arrel del problema i per tant no es mereixen ser sacrificades massivament per la incompetència de 4 (i)responsables que haurien de vetllar per la sanitat animal.

Avui, el nostre sentiment és d’impotència, temor i frustració. Però també de dignitat, d’orgull de voler fer les coses bé, d’estima pels animals i de voluntat de tirar endavant i no defallir, per això podeu estar convençuts que com deia un savi:

“L’èxit no passa per guanyar totes les batalles, sinó per no donar-se mai per vençut!”

Gràcies pel vostre temps, tornarem!!

Solsona, 02 de maig de 2025