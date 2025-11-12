Treballs d’aclarida a la Ribera Salada en una superfície de 50 hectàrees per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic

El Consell Comarcal del Solsonès ha executat una actuació d’aclarida forestal en tres punts estratègics de gestió a la Ribera Salada, en el marc de les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Els treballs, amb un cost superior als 130.000 euros, han comptat amb el finançament de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, dels ajuntaments de Castellar de la Ribera i Lladurs, i amb el suport i assistència tècnica per part d’un equip especialitzat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).
Treballs executats
Els treballs s’han concentrat en tres punts estratègics de gestió (PEG) i han inclòs diverses tasques per reduir el risc d’incendi i millorar la resiliència del bosc; aclarida: reducció de la densitat forestal, prioritzant roures i alzines i garantint un bon espaiament entre arbres, poda i desbrancat; eliminació de restes i estassada manual i mecanitzada: retirada i trituració in situ de les restes vegetals, reduint el recobriment arbustiu per limitar la continuïtat vertical del combustible.
A més, l’actuació preveu la definició d’una vuitantena d’aparcaments al llarg de la Ribera Salada (amb previsió de places adaptades), la senyalització del risc d’incendi i d’avinguda d’aigua, així com la col·locació d’un hidrant contra incendis a la zona de la urbanització de Sant Joan, reforçant així la prevenció i la seguretat al territori.
Context i objectius
Els incendis forestals són un risc natural que afecta gran part del territori català, agreujat en les darreres dècades per l’increment de superfície forestal i els canvis ambientals. La Catalunya Central, i en particular el Solsonès, ha viscut episodis greus de grans incendis forestals (GIF), com els de 1994 i 1998, que van arrasar desenes de milers d’hectàrees. En aquest context, la planificació territorial i les actuacions preventives com la realitzada a la Ribera Salada són essencials per reduir el risc i la intensitat potencial dels incendis.
Els treballs desenvolupats tenen com a objectius reduir el potencial de grans incendis forestals al tram del riu entre el Pont del Clop i el Pont de Querol, i la seva conca aigües amunt; salvaguardar les urbanitzacions i els habitatges disseminats i garantir la seguretat dels visitants de la zona de bany, una àrea d’alta afluència durant l’estiu.
Amb aquesta actuació, el Consell Comarcal del Solsonès reafirma el seu compromís amb la gestió forestal sostenible, la prevenció d’incendis i la protecció dels espais naturals i de la població del territori.