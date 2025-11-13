Presentació de la campanya DUN 2026 i assegurances agràries: protegim-nos amb tranquil·litat

L’objectiu de la jornada és facilitar tota la informació necessària perquè els titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes puguin planificar amb criteri la nova temporada agrícola. L’acte comptarà amb la participació de professionals i representants destacats del sector.
Pel que fa a les pòlisses agràries, s’hi detallaran les que cobreixen bestiar, conreus de cereals i instal·lacions agroramaderes a càrrec de SABSEG Banasegur.
La jornada començarà a les 9 del matí. A dos quarts de 10, la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del DARPA, Raquel Sánchez, donarà la benvinguda als assistents. Tot seguit, es farà una introducció a càrrec de Cristina Barrera (Engiambi) i Glòria Codina (Banasegur Sabseg).
A continuació, Anabel Aguilar, cap del Servei de Coordinació d’Ajuts i Registres del DARPA, exposarà les principals novetats de la DUN 2026. Després, Andrés Fernández, cap del Servei de Control Integrat i Pagaments, explicarà els aspectes clau a tenir en compte en la planificació de les sembres de la campanya.
A mig matí, la jornada se centrarà en el bloc d’assegurances. Pilar Ricard, cap del Servei d’Ajuts a la Sostenibilitat Agrària, parlarà dels ajuts vinculats a les assegurances i de les novetats en matèria de sostenibilitat. A continuació, Marta Bosch, especialista en assegurances de cereal (Banasegur Sabseg), presentarà les cobertures per a conreus, i Glòria Codina, especialista en assegurances de bestiar, abordarà les opcions disponibles per al sector ramader.
Per concloure, Josep Maria Condal, expert en assegurances multirisc (Banasegur Sabseg), oferirà recomanacions per protegir adequadament les explotacions agroramaderes.
L’acte està organitzat per la consultoria Engiambi i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de SABSEG Banasegur i l’AEAAC (Associació d’Entitats Assessores Agràries de Catalunya).