La UBIC de Solsona obre de nou aquest Nadal la Botiga de les botigues #regalasolsona

És una botiga de Nadal, on es podrà comprar, trobar idees i experiències per a regalar. Per cada compra, la clientela serà obsequiada amb un val descompte en la pròxima compra en l’establiment físic durant les festes de Nadal.
Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració dels alumnes del Cicle d’Activitats Comercials de l’Escola Arrels. I també per la col·laboració de 36 establiments associats de diversos sectors que s’hi ha sumat: Activa Electrodomèstics Bòfia, Calçats Ribalta, Cal Ros, Carnisseria Teresa, Davesas, De Cop Mèdia, El Mussolet, Estació de Servei Setelsis, Estètica Elisabet, Èxit, Garric Garrac, Godholy, Joieria Ester, La Bijuteria, La Vinícola, LC7 Jeans - La Cotillaira, Llibreria Tres Punts, Marc Ramonet, Maxidiez Solsona, Maxikids, Milar Pelfort, Moncrep, Nails & Beauty, Nuri espai de perruqueria, Ofiset Papereria, Òptica Jané, Opticàlia Centre Visió, Complements Torres, Portal del Pont, Quitxalla, Sàmia Estilistes, Tàndem, Tània Espai de Perruqueria, Tentazioni, 3 de Tres i Zona R.
L’horari serà del 6 de desembre fins al 5 de gener (ambdós inclosos).
- 6,13,19,20,22,23,27,29 i 30 de desembre; 2, 3 i 4 de gener: de 10h a 13h i de 17h a 20h
- 7, 21 i 31 de desembre de 10h a 13h
- 24 de desembre i 5 de gener de 10h a 13h i de 17h a 19h
Agraïments a:
Cicle d'Activitats Comercials de l’Escola Arrels
Àmfer Corredoria d’Assegurances
Marc Arnau Borràs
Ajuntament de Solsona
Consell Comarcal del Solsonès
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya
Agrupament de Botiguers de Catalunya