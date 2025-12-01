01 de desembre de 2025

La UBIC de Solsona obre de nou aquest Nadal la Botiga de les botigues #regalasolsona

Aquesta campanya de Nadal torna #regalasolsona, la botiga de les botigues de la UBIC. En aquesta cinquena edició continuarem estant al carrer Castell 37, un espai cèntric que farà d’aparador i de punt de venda de 36 establiments associats

Publicat el 01 de desembre de 2025 a les 08:12

És una botiga de Nadal, on es podrà comprar, trobar idees i experiències per a regalar. Per cada compra, la clientela serà obsequiada amb un val descompte en la pròxima compra en l’establiment físic durant les festes de Nadal. 

Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració dels alumnes del Cicle d’Activitats Comercials de l’Escola Arrels. I també per la col·laboració de 36 establiments associats de diversos sectors que s’hi ha sumat: Activa Electrodomèstics Bòfia, Calçats Ribalta, Cal Ros, Carnisseria Teresa, Davesas, De Cop Mèdia, El Mussolet, Estació de Servei Setelsis, Estètica Elisabet, Èxit, Garric Garrac, Godholy, Joieria Ester, La Bijuteria, La Vinícola, LC7 Jeans - La Cotillaira, Llibreria Tres Punts, Marc Ramonet, Maxidiez Solsona, Maxikids, Milar Pelfort, Moncrep, Nails & Beauty, Nuri espai de perruqueria, Ofiset Papereria, Òptica Jané, Opticàlia Centre Visió, Complements Torres, Portal del Pont, Quitxalla, Sàmia Estilistes, Tàndem, Tània Espai de Perruqueria, Tentazioni, 3 de Tres i Zona R.

L’horari serà del 6 de desembre fins al 5 de gener (ambdós inclosos).

- 6,13,19,20,22,23,27,29 i 30 de desembre; 2, 3 i 4 de gener: de 10h a 13h i de 17h a 20h

- 7, 21 i 31 de desembre de 10h a 13h

- 24 de desembre i 5 de gener de 10h a 13h i de 17h a 19h

 

Agraïments a:

Cicle d'Activitats Comercials de l’Escola Arrels

Àmfer Corredoria d’Assegurances

Marc Arnau Borràs

Ajuntament de Solsona

Consell Comarcal del Solsonès

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya

Agrupament de Botiguers de Catalunya

