Un aparador solsoní recorda els orígens de l'arbre de Nadal a la Plaça Major

Mentres a Solsona gaudim de l'art als aparadors de l'eix comercial del nucli antic, la iniciativa d'uns particulars ens permet fer una ullada al passat, tot recordant els orígens de la tradició de posar un arbre de Nadal a la Plaça Major. Només cal anar a les galeries comercials del Carrer Llobera, avui dia buides, a tocar de la Plaça Major, on hi trobarem un aparador amb unes fotografies i textos, i un QR, per escoltar en àudio l'explicació. Es tracta d'un recull històric del blog solsoní "Tu no ets de Solsona", que en aquesta ocasió ens explica com va néixer la iniciativa de dur un arbre a la Plaça Major de Solsona.
Recordant el primer arbre de Nadal a la plaça Major de Solsona
Totes les tradicions tenen el seu origen, i volem fer memòria de com va començar la de plantar un arbre de Nadal o la plaça Major de Solsona. L'any 1979 el Club d'Esquí Solsona, presidit per Jordi Baraldés Grau, va demanar permís a l'Ajuntament per posar un arbre de Nadal als porxos de la plaça Major. A quí aleshores era l'alcalde, en Ramon Llumà Guitart, li va semblar molt bé, suggerint posar-lo al mig de la Plaça. Dit i fet, per Nadal s'hi va plantar un gran avet guarnit i il·luminat per l'ocasió. L'any 1980 el Club d'Esquí Solsona, amb col·laboració de Tradema, van tornar a plantar l'arbre, i el 1981... fins passats uns set anys que se'n va fer càrrec l'Ajuntament de Solsona. Amb el canvi de mil·leni es va deixar d'anar a buscar l'arbre al bosc per plantar-hi avets i cedres dels jardins de la comarca que, per la seva mida, s'han de treure. Esperem poder celebrar l'any 2028 la plantada del 50è arbre de Nadal a la plaça Major fent un homenatge als qui van iniciar aquesta tradició.
Fotografies: 1979: Arxiu Pep Dalmau 1980: Pep Dalmau 1981: Jaume Cuadrench
Un aparador reivindicatiu
La iniciativa també vol fer una reflexió sobre els locals buits de Solsona i sobre la mostra Mira l'Art, i així ho ha expressat amb el següent texte:
Els aparadors del centre de Solsona tornen a convertir-se en una plataforma de difusió de la creació artística local. Són aparadors de locals, majoritàriament buits i de titularitat privada, que s’han condicionat expressament per a la mostra “Mira l’Art”.
És una excel·lent oportunitat per fer visibles locals a l’espera de ser llogats als eixos comercials de Solsona, il·luminant-los per Nadal amb aquesta mostra d’art local.
Perquè, malauradament, són molts els locals buits que hi ha als eixos comercials del nucli antic de Solsona. Per això sorprèn que s’hagin de fer servir els aparadors de la biblioteca, sempre tan ben il·luminats, i deixar a la foscor massa aparadors al seu voltant.
Des d’un carrer comercial ignorat per la mostra Mira l’Art, hem pres la iniciativa de fer aquesta presentació artística, “Recordant el primer arbre de Nadal a la plaça Major de Solsona”, perquè també es pugui mirar l’art a l’aparador del número 1 del carrer de Llobera.