El restaurant solsoní La Cabana d'en Geli ha estat reconegut amb un Solet a la Guia Repsol

La Guia Repsol ha publicat aquest dilluns la llista dels restaurants, bars, vinoteques i cafeteries més autèntics de l'Estat reconeguts amb un Solet i n'ha inclòs 45 de catalans. El Solet distingeix aquells locals de restauració que ofereixen una proposta gastronòmica accessible i tradicional i que mantenen una essència única i acollidora. En definitiva, locals amb personalitat i que representen la tradició local, ideals per menjar en plena època nadalenca.
En aquest sentit, la Guia Repsol ha valorat especialment que tinguin un forn dedicat a dolços de Nadal, així com un ambient acollidor ideal per fer àpats amb grans grups i també per berenar sol, en parella o en família. N'hi ha nou a la demarcació de Barcelona, set a Tarragona, quatre a Girona i quatre més a Lleida, entre els quals conten 27 convents amb obradors dedicats a fer pastisseria artesana de Nadal.
Entre els quatre establiments lleidatans reconeguts s'hi troba La Cabana d'en Geli, de Solsona, de qui destaca que "dues generacions de dones lideren el treball en aquest restaurant acollidor on celebrar qualsevol ocasió especial. Magnífica selecció de vins i uns plats deliciosos."
Amb aquesta incorporació ja són quatre els establiments de Solsona que tenen un Solet: Casa Adroguer Nou, Cal Poldo Xic, Desigual i La Cabana d'en Geli. A més, El Restaurant de La Mare de la Font, tot i no tenir cap Solet, està Recomanat.