Els 45 locals de restauració més autèntics de Catalunya reconeguts amb un Solet a la Guia Repsol

La Guia Repsol ha publicat aquest dilluns la llista dels restaurants, bars, vinoteques i cafeteries més autèntics de l'Estat reconeguts amb un Solet i n'ha inclòs 45 de catalans. El Solet distingeix aquells locals de restauració que ofereixen una proposta gastronòmica accessible i tradicional i que mantenen una essència única i acollidora. En definitiva, locals amb personalitat i que representen la tradició local, ideals per menjar en plena època nadalenca.
En aquest sentit, la Guia Repsol ha valorat especialment que tinguin un forn dedicat a dolços de Nadal, així com un ambient acollidor ideal per fer àpats amb grans grups i també per berenar sol, en parella o en família. N'hi ha nou a la demarcació de Barcelona, set a Tarragona, quatre a Girona i quatre més a Lleida, entre els quals conten 27 convents amb obradors dedicats a fer pastisseria artesana de Nadal.
Els locals de restauració amb un Solet de la Guia Repsol a Barcelona
Els restaurants, bars, vinoteques i cafeteries que la Guia Repsol ha reconegut amb un Solet el 2025 són:
- Mervier Canal (Barcelona)
- Xarcuteria la Pineda (Barcelona)
- 22:22 Cultura dulce (Barcelona)
- Aspic Home (Barcelona)
- Xurreria Trébol (Barcelona)
- Convent de Santa Maria de Jerusalem (Barcelona)
- La Campana (Barcelona)
- L'Atelier (Barcelona)
- Pessic Pastisseria (La Garriga)
- Museu de la Xocolata (Barcelona)
Els locals de restauració amb un Solet de la Guia Repsol a Tarragona
Pel que fa a la demarcació de Tarragona, hi ha:
- Kabbalah Restaurant (Falset)
- Bar Al Padrí (Tarragona)
- Casa Nostra (L'Espluga de Francolí)
- Manel (Torredembarra)
- La Providència (Valls)
Els locals de restauració amb un Solet de la Guia Repsol a Girona
A les comarques gironines, els restaurants amb un Solet a la Guia Repsol són:
- Callís (Olot)
- Els Barrils (L'Escala)
- Mirador de Can Pi (Girona)
- Serra (Palafrugell)
Els locals de restauració amb un Solet de la Guia Repsol a Lleida
Finalment, a la demarcació de Lleida hi ha:
- Turrons Fèlix (Lleida)
- La Cabana d'en Geli (Solsona)
- J. Moreno (Lleida)
- Selecte Wine (Guissona)