01 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Els 45 locals de restauració més autèntics de Catalunya reconeguts amb un Solet a la Guia Repsol

La prestigiosa edició gastronòmica destaca els centres que ofereixen una carta casual i que es diferencien per la seva essència

  • L'obrador Callis, a Olot -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de desembre de 2025 a les 13:55
Actualitzat el 01 de desembre de 2025 a les 14:10

La Guia Repsol ha publicat aquest dilluns la llista dels restaurants, bars, vinoteques i cafeteries més autèntics de l'Estat reconeguts amb un Solet i n'ha inclòs 45 de catalans. El Solet distingeix aquells locals de restauració que ofereixen una proposta gastronòmica accessible i tradicional i que mantenen una essència única i acollidora. En definitiva, locals amb personalitat i que representen la tradició local, ideals per menjar en plena època nadalenca.

En aquest sentit, la Guia Repsol ha valorat especialment que tinguin un forn dedicat a dolços de Nadal, així com un ambient acollidor ideal per fer àpats amb grans grups i també per berenar sol, en parella o en família. N'hi ha nou a la demarcació de Barcelona, set a Tarragona, quatre a Girona i quatre més a Lleida, entre els quals conten 27 convents amb obradors dedicats a fer pastisseria artesana de Nadal.

Els locals de restauració amb un Solet de la Guia Repsol a Barcelona

Els restaurants, bars, vinoteques i cafeteries que la Guia Repsol ha reconegut amb un Solet el 2025 són:

  • Mervier Canal (Barcelona)
  • Xarcuteria la Pineda (Barcelona)
  • 22:22 Cultura dulce (Barcelona)
  • Aspic Home (Barcelona)
  • Xurreria Trébol (Barcelona)
  • Convent de Santa Maria de Jerusalem (Barcelona)
  • La Campana (Barcelona)
  • L'Atelier (Barcelona)
  • Pessic Pastisseria (La Garriga)
  • Museu de la Xocolata (Barcelona)

Els locals de restauració amb un Solet de la Guia Repsol a Tarragona

Pel que fa a la demarcació de Tarragona, hi ha:

  • Kabbalah Restaurant (Falset)
  • Bar Al Padrí (Tarragona)
  • Casa Nostra (L'Espluga de Francolí)
  • Manel (Torredembarra)
  • La Providència (Valls)

Els locals de restauració amb un Solet de la Guia Repsol a Girona

A les comarques gironines, els restaurants amb un Solet a la Guia Repsol són:

  • Callís (Olot)
  • Els Barrils (L'Escala)
  • Mirador de Can Pi (Girona)
  • Serra (Palafrugell)

Els locals de restauració amb un Solet de la Guia Repsol a Lleida

Finalment, a la demarcació de Lleida hi ha:

  • Turrons Fèlix (Lleida)
  • La Cabana d'en Geli (Solsona)
  • J. Moreno (Lleida)
  • Selecte Wine (Guissona)

Et pot interessar