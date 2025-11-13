La cooperativa PradesCoop obté una subvenció de 214.000 euros per fer una xarxa de calor a Prades de la Molsosa

L’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE) ha adjudicat un ajut per valor de 214.227,78 euros a la cooperativa PradesCoop per la implantació d’una caldera i una xarxa de calor comunitàries, incloent autoconsum fotovoltaic. Aquest finançament correspon al «Pla de recuperació i resiliència de la Unió Europea, NextGenerationEU» (programa CE Implementa) i és una de les 42 iniciatives subvencionades a Catalunya.
Aquest suport econòmic serà clau per a fer realitat una instal·lació de calefacció comunitària amb biomassa al nucli de Prades de la Molsosa (Solsonès) i, mitjançant calderes individuals, a les masies disperses de les persones sòcies de la cooperativa. El projecte, elaborat per la enginyeria solsonina CB2G, preveu comptar amb una caldera d’estella de 250kW de potència i una xarxa de distribució de calor soterrada on s’hi puguin connectar totes les cases del nucli de Prades, i altres espais públics com l’església de Sant Ponç o el local social «la Presó». Tambe està contemplada una coberta fotovoltaica i una bateria per autoconsum.
Al mateix temps s’està treballant amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i amb la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals Boscat per tal que la gestió sostenible dels boscos de les sòcies de PradesCoop pugui subministrar l’estella necessària. El Solsonès té molt present l’incendi del 1998 on es van cremar 27.000 hectàrees durant 5 dies i va canviar el paisatge i la vida de tot l’entorn. PradesCoop també col·labora en projectes amb l’Associació Forestal de la Vall de Lord per proveïr-se de colles de treballadors forestals i de biomassa de proximitat mentre no es disposi de recursos propis.
PradesCoop és una cooperativa integral rural i de consum nascuda el 2024 de l’Associació de Veïnes i Veïns de Prades de la Molsosa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida especialment a la població més vulnerable, preservar-ne els valors naturals i lluitar contra el canvi climàtic. La cooperativa impulsa propostes per millorar la climatització i el confort en un entorn rural dispers amb dificultats per fixar la població sobre el territori.
Aquest primer projecte de calefacció comunitària i la constitució de la cooperativa s’ha dut a terme gràcies a una primera subvenció, SolarCoop de l’Institut Català d’Enerfgia (ICAEN). Aquesta ajuda inicial també ha finançat una auditoria energètica a les cases de les persones sòcies per determinar les possibles millores en aïllaments i eficiència, i s’està treballant un projecte d’autoconsum elèctric compartit a partir de cobertes fotovoltaiques. L’assoliment dels ajuts CE Implementa no només és un impuls econòmic clau sinó que reconeix la feina feta amb una visió que integra necessitats globals de transició energètica amb la realitat local i les seves necessitats.
Els propers passos a seguir els va plantejar el Consell Rector de PradesCoop durant l’assemblea del passat 26/10/2025 tot preveient aquesta adjudicació. Ja s’ha redactat Projecte d’Actuació Urbanística i ha estat presentat a l’Ajuntament de La Molsosa per a la seva tramitació. Mentrestant s’està pendent de rebre els darrers pressupostos per a la direcció tècnica del projecte i la seva execució.
Paral·lelament s’està treballant per obtenir altres fonts de finançament tot presentant projectes complementaris a les convocatòries d’ajut Singulars i Leader. Recentment PradesCoop ha estat acceptada com a sòcia de la cooperativa de serveis financers sense ànim de lucre Coop57 i explora diverses formes de finançament solidari per capitalitzar la cooperativa.
La cooperativa rural, impulsada en el marc del projecte Solarcoop de la Generalitat de Catalunya i amb l’acompanyament de la cooperativa l’Arada, esdevé un model innovador de promoció comunitària que incorpora els serveis energètics a les cases de poble i masies i els serveis a propietaris forestals en comercialització i distribució. Si bé la calefacció comunitària és el principal projecte en aquest moment, junt amb l’auditoria energètica executada i la coberta solar per autoconsum compartit que està en procés, PradesCoop té altres projectes en estudi. En aquest sentit destaquen les compres col·lectives de calderes per a les masies que quedin fora de la xarxa de calor, millores en les telecomunicacions, aprofitament de recursos hidrics propis incloent-hi pluvials i residuals, servei de cotxe elèctric compartit «carsharing», bústies de paqueteria o comandes conjuntes d’aliments a productors de proximitat.
PradesCoop segueix oberta a noves incorporacions de persones sòcies de l’entorn que, per proximitat abasta les comarques del Solsonès Bages i l’Anoia. Cal esmentar la bona acollida i el suport rebut de rellevants institucions i organismes públics i privats, de manera molt especial per part del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, l’ICAEN, la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal del Solsonès, el CTFC, i Boscat, a més de l’entorn social i econòmic més proper.
Resta a disposició dels mitjans de comunicació un dossier de premsa (web) així com la possiblitat de concertar visites, talls de veu o entrevistes, així com donar facilitats per obtenir suport gràfic.