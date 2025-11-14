Knauf reafirma la seva potència industrial i compromís a Guixers

La planta de Knauf a Guixers (Solsonès) va rebre el 8 de novembre passat la visita del Conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, i de la directora de Serveis Territorials, Ivet Castaño, acompanyats d'autoritats locals. La jornada va permetre conèixer de primera mà la capacitat productiva del centre, amb 30 milions de metres quadrats de placa de guix Standard a l'any, el seu paper com a motor exportador cap a mercats europeus i el seu compromís amb la sostenibilitat, inclòs el projecte d'una nova planta de biomassa prevista per al 2026 que reduirà el consum de gas en un 70%, consolidant un model industrial de futur i respecte.
Durant la visita, la direcció de la planta, liderada per Thomas Stiefvater, va presentar a la delegació del Govern la trajectòria i la capacitat del centre, inaugurat el 1991 i reconegut com a referent al sector. La planta disposa d'una línia de producció de 350 metres i una capacitat anual de 30 milions de metres quadrats de placa de guix Standard, consolidant-se tant com un pilar del mercat nacional com un motor exportador que destina gran part de la producció a mercats europeus, entre ells França i Bèlgica.
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, va comentar després de la visita: "La fàbrica de Knauf a Guixers és un exemple dels projectes industrials que volem atraure Catalunya amb la nova estratègia de captació d'inversions. Projectes que aposten pel territori i que des del Solsonès ofereixen productes capdavanters per a tothom".
Un dels punts clau de la jornada ha estat el ferm compromís de Knauf amb la sostenibilitat. La companyia ha presentat el seu projecte per a una nova planta de biomassa, prevista per al 2026, que cobrirà a la fase final el 70% del consum de gas de la fàbrica, una fita crucial al seu full de ruta per a la reducció d'emissions de CO2. Aquest compromís se suma a la gestió de les sis pedreres en operació sota els principis de 'mineria neta' i als projectes ja executats de restauració de pedreres, demostrant un model que compatibilitza el desenvolupament industrial amb el màxim respecte pel medi ambient.
Thomas Stiefvater, director de la planta de Knauf Guixers, va declarar durant la visita: "És un orgull rebre el Conseller i les autoritats locals per mostrar-los la realitat de la nostra fàbrica. No només som un centre productiu de referència a Europa, sinó una gran família de professionals compromesos amb aquest territori des de fa més de 30 anys. La inversió en la nostra futura planta de biomassa és la nostra futura planta de biomassa" valor i ocupació de qualitat aquí, al Solsonès”.
L'impacte positiu de la planta a la comunitat es reflecteix en la creació de llocs de treball de qualitat. La fàbrica compta amb una plantilla de 129 persones i destaca per una antiguitat mitjana de 12 anys, una dada que subratlla l'estabilitat i l'arrelament del projecte de Knauf al Solsonès.