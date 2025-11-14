La penjada del ruc, els ballets i la proclamació del Matarruc d’honor, després de sopar

El passat divendres, 7 de novembre, es va celebrar una reunió amb els socis i sòcies de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona (AFCS) a la Cambra de Comerç. Durant la sessió es van anunciar les noves incorporacions a la Junta, l’Arnau Camí, la Laia Martínez i el Francesc Solé. Aquests tres fitxatges s’uneixen a l’equip per aportar noves idees i energia al projecte. Per contra, abandona la Junta de l’Associació Tània Bonillo.
En el marc de la reunió, també es va presentar el cartell guanyador del Carnaval 2026, obra de l’artista Pol Blanca. La seva creació, on hi trobareu algunes cares i comparses conegudes, va ser la més votada pels socis amb un total de 267 vots.
Durant la reunió també es va informar els socis que aquest any hi haurà canvis en els horaris de dissabte tarda. L’arribada serà una mica més tard per donar espai al mercat i els ballets es faran a la nit, després de sopar. Tot plegat sorgeix després de dos anys de pluja en què s’ha hagut d’improvisar. L’èxit del pla B és el que ha portat la Junta a reestructurar els actes centrals. Perquè us ho expliquem? No és que tinguem ganes de fer-vos “spoilers” sinó perquè si teniu pendent reservar per sopar… compteu-hi!
Us esperarem a 2/4 de 12 de la nit a plaça per la proclamació del Matarruc d’honor i els ballets! I la penjada serà… seguidament.
Des de l’AFCS us animem a totes (també les comparses!) a fer-vos sòcies per col·laborar amb la festa i formar part activa de la vida de l’associació participant d’aquestes reunions.
Podeu fer-ho a la pàgina web del carnaval.
Salut i Carnaval