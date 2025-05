La 72a Fira de Sant Isidre de Solsona tindrà més d'un centenar d'expositors i comptarà amb un nou cicle cultural

La 72a edició de la Fira de Sant Isidre de Solsona, que se celebrarà el cap de setmana del 17 i 18 de maig, superarà el centenar d'expositors i comptarà amb un espai nou a la plaça de Sant Isidre que aplegarà activitats culturals i gastronòmiques. La fira, però, estarà marcada per l'absència de la mostra de bestiar boví que cada any aplega un centenar de vaques. El Grup de Sanejament de Vaquí del Solsonès ha decidit no participar-hi com a protesta per la gestió que fa el Departament d'Agricultura de la fauna salvatge arran d'un brot de tuberculosi que ha afectat algunes explotacions de la comarca. El president del Consell Comarcal del Solsonès, Benjamí Puig, ha dit que donen suport a les seves reivindicacions.

Amb més de set dècades d'història, la Fira de Sant Isidre de Solsona s'ha consolidat com un punt de trobada de sectors tan diversos com l'automoció, la maquinària agrícola o l'artesania. "El certamen continua sent el principal aparador social i econòmic del Solsonès. És fidel a la seva essència, però obert als nous temps". Així ha definit la fira el seu director, Joan Codina, que ha avançat que aquest any han creat un nou cicle que porta per nom 'Sant i Sidra', que s'ubicarà a la plaça Sant Isidre. En concret, aquest espai acollirà activitats culturals com ara concerts o exhibicions de dansa, que estaran maridades amb gastronomia i sidra de quilòmetre zero.

La fira, però, enguany estarà marcada per l'absència de la mostra de bestiar boví, que cada any aplega més d'un centenar de vaques. Es tracta d'un espai que fa més de quaranta anys que gestiona el Grup de Sanejament de Vaquí del Solsonès (GRUSVAS), que també són els encarregats d'organitzar els concursos d'aquests animals. El GRUSVAS ha decidit enguany no portar les vaques al certamen com a mesura de protesta per la gestió que està fent el Departament d'Agricultura de la fauna salvatge. Recentment, algunes explotacions de la comarca, però també d'altres punts de Catalunya, han patit un brot de tuberculosi provinent de la fauna salvatge i aquesta agrupació és especialment crítica amb la gestió que n'està fent la Generalitat.

El president del Consell Comarcal del Solsonès, Benjamí Puig, ha lamentat que no hi hagi presència de vaques al certamen d'enguany, però ha deixat clar que l'ens comarcal dona suport a les reivindicacions dels ramaders. "Esperem que l'any que ve puguin tornar a ser aquí", ha expressat. De fet, l'espai que cada any ocupen les vaques -de més de mil metres quadrats- quedarà buit de manera expressa per fer visible la seva reivindicació. A més, una representació del Grup de Sanejament serà present a la fira per explicar la situació en què es troben.

La fira, però, sí que mantindrà la mostra de bestiar oví, cabrum i equí. En concret, es preveu que se superin les 200 ovelles i que hi hagi una vintena de cavalls. Des de l'organització de la fira han explicat que el nombre de cavalls serà lleugerament inferior al dels altres anys perquè s'ha remodelat l'espai on es troben. S'espera que la fira pugui rebre uns 20.000 visitants.