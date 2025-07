Alex Abrines anuncia la seva retirada del bàsquet als 31 anys: «Marxo tranquil, amb el cor ple»

Alex Abrines es retira del bàsquet. El mallorquí, de només 31 anys, ha decidit posar punt final a la seva carrera esportiva després d'una trajectòria envejable a l'esport de màxima competició. Des del seu debut el 2011, els aficionats van poder veure una persona amb un talent immillorable que va anar creixent amb el pas del temps. En un comunicat publicat a les seves xarxes socials, Abrines reconeix que ha pres "una difícil decisió", però que marxa "tranquil, amb el cor ple i la consciència tranquil·la". El que vol ara és gaudir de la seva familia i d'una nova etapa.

"Gràcies per cada aplaudiment, cada missatge, cada mostra d'ànim, fins i tot en els moments més durs. M'heu sostingut més vegades de les que podeu imaginar", ha admès Abrines en el seu sentit comunicat. El mallorquí, que durant la seva primera etapa a l'ACB va enlluernar a l'Unicaja de Màlaga i després al Barça, va fer el salt a l'NBA el 2016. Allà es va guanyar un lloc i el respecte dels aficionats, els companys i l'staff dels Oklahoma City Thunder.

És reconegut a la lliga estatunidenca per ser un dels primers jugadors a parlar obertament sobre els problemes de salut mental -com va fer el seu company de selecció durant molt de temps, Ricky Rubio- i va ser un dels impulsors perquè l'NBA iniciés un Pla de Salut Mental per als seus jugadors. Només cal veure la llarga llista de jugadors i exjugadors que poblen els comentaris del seu comunicat a Instagram: des d'Steven Adams, Rudy Fernández, Nick Calathes, Marcelinho Huertas, Dani Díez, Augusto Lima, Victor Claver, Tibor Pleiß o fins i tot Sergi Roberto.

El 2017 va aconseguir jugar al mític partit entre Rookies i Sophomores de l'All-Star de l'NBA, a l'equip del Món, que s'enfrontava als EUA. Ho va fer al costat d'un equipàs i futurs MVP com Joel Embiid, Nikola Jokić, Domantas Sabonis, Kristaps Porziņģis, Jamal Murray o el seu amic i company de selecció i al Barça, Willy Hernangómez.

El 2019 va decidir tornar al Barça després que els Thunder el tallessin a principis de temporada. Des de llavors ha jugat al Palau Blaugrana i en tota la seva etapa com a membre del Barça ha aconseguit tres lligues ACB, tres Copes del Rei i una Supercopa d'Espanya. El 2017 va aconseguir el bronze a l'Eurobasket i el 2016 un altre bronze amb l'equip olímpic a Rio de Janeiro. Ara bé, Abrines ha volgut tenir un record molt especial per l'afició blaugrana i pel club de la seva vida. En un altre comunicat, ha volgut donar les gràcies a la gent i al pavelló que més l'ha vist jugar.

L'actual capità del Barça, amb 31 anys, s'acomiada de tots els grups de suport, com els Dracs o Meritxell, i recorda que no hi ha res similar "a la màgia del Palau". "Com a capità he tractat de fer-ho el millor possible. Ningú neix ensenyat i aquesta no és una tasca agraïda ni senzilla de vegades, però he fet el millor sempre pels companys i pel club i espero que els meus companys ho hagin sentit així també", ha sentenciat. Abrines, recorda, que "sempre tindran un culer més a Mallorca".