Les germanes Ares i Núria Navarro Casafont pugen al podi a la Seu d'Urgell

El Solsona Patí Club hi va ser-hi representat per Núria Navarro Casafont a la categoria Sènior i també la seva germana Ares Navarro Casafont a la categoria Júnior, les dues esportistes van estar acompanyades i guiades per la seva entrenadora Ester Fornell i per familiars i amics que van gaudir del seu patinatge artístic.

Les dues patinadores varen realitzar uns bons entrenaments però tot i així en el patinatge artístic no depèn dels entrenaments sinó que depèn exclusivament del moment de la competició, per aquest motiu calia estar molt concentrat i poder lluitar per aconseguir els punts desitjats.

La primera en competir va ser la Núria i realment ho va fer d'allò més bé aconseguint unes puntuacions altes que de ben segur que la faran ascendir al rànquing per intentar tenir una plaça pel Campionat de Catalunya, un fet difícil aquesta temporada degut al gran nivell que tenen totes les patinadores que hi participen, serà una lluita fins la última competició puntuable i aquest fet ho fa realment emocionant i meritós. Finalment la Núria es va situar, molt merescudament, damunt del podi en segona posició.

La Núria tancava la categoria Sènior i la primera en sortir a la categoria Júnior era la nostra patinadora Ares. Ser la primera patinadora de la categoria en competir sempre juga en contra però després de veure a la seva germana que lluitava per assolir els seus objectius, l'Ares va sortir amb ganes de lluitar i així ho va fer: una vegada més la nostra patinadora aconseguia realitzar un bon programa on únicament no va treure les puntuacions desitjades a l'últim element. Tot i sortir en primera posició l'Ares va aconseguir unes bones puntuacions que la faran estar en bones posicions al rànquing i a més a més la van fer pujar al podi en segona posició.

Tant la Núria com l'Ares aquesta temporada estan trobant molts entrebancs que les fan estar en desavantatge davant les altres patinadores que competeixen amb elles i per aquest motiu hem de remarcar que estan aconseguint uns resultats increïbles amb menys hores d'entrenament que la resta, per exemple. Des de l'equip tècnic volem destacar que això és molt difícil d'aconseguir i de ben segur que ningú més que nosaltres ho tindrà en compte, però estar a l'elit del patinatge artístic i no poder tenir bones condicions d'entrenament és un repte que es fa molt dur i pesat, i desitgem poder anar lluitant fins on es pugui per intentar aconseguir tots els nostres objectius.

Moltes felicitats Núria i Ares, seguiu lluitant per allò que voleu aconseguir !