Ares Navarro, del Solsona Patí Club, sotscampiona a l'Open Superior a Salou

En aquesta competició s'hi van reunir altra vegada un bon nombre dels millors patinadors catalans de les categories Júnior i Sènior, tant a nivell masculí com femení, i el Solsona Patí Club hi va ser present amb l'Ares Navarro Casafont a la categoria Júnior, i Núria Navarro Casafont de la categoria Sènior, totes van estar acompanyades per la seva entrenadora Ester Fornell, i també per la seva família i amics del patinatge solsoní.

De dreta a esquerra Ester Fornell (entrenadora), Núria i Ares Navarro

Solsona Patí Club

Volem destacar que tant a la categoria Júnior, com a la categoria Sènior, (hi participaven molts dels patinadors catalans que han representat a la Selecció Espanyola tant a l'Europeu com al Mundial a l'anterior temporada, i aquest fet mostrava que el nivell tornaria a ser, una vegada més, extremadament alt.

Les dues patinadores van saber competir molt i molt bé mostrant el camí que volen aconseguir, volen arribar al Campionat de Catalunya i aquest any és molt complicat per l'alt nivell de tots els participants. Les solsonines estan portant una bona planificació i un bon treball diari aconseguint realitzar uns programes molt bons. Aquest fet va situar a Ares com a sots campiona Júnior aconseguint anar ascendint competició rere competició, i la Núria va aconseguir tots els objectius marcats finalitzant com a setena classificada Sènior.

Totes dues patinadores del Solsona Patí Club han millorat punts pel Rànquing RPAC i aquest fet les farà escalar a la classificació tant apreciada per intentar tenir accés al Campionat de Catalunya, la competició més important del patinatge artístic català.

Moltes felicitats Ares i Núria !