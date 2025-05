Les germanes Ares i Núria Navarro Casafont, obtenen les seves millors puntuacions al Open Superior de Mont-Roig

En aquesta competició s'hi van reunir els millors patinadors catalans (que també han estat podi en els últims europeus i mundials) de les categories Júnior i Sènior, tant a nivell masculí com femení, i el Solsona Patí Club hi va ser present amb l'Ares Navarro Casafont a la categoria Júnior, i Núria Navarro Casafont de la categoria Sènior, totes van estar acompanyades per la seva entrenadora Ester Fornell, i també per les seves famílies i amics del patinatge solsoní.

Volem destacar que tant a la categoria Júnior (on hi competia l'Ares), com a la categoria Sènior (on hi competia la Núria), hi participaven gairebé tots els patinadors catalans que han representat a la Selecció Espanyola tant a l'Europeu com al Mundial a l'anterior temporada, i aquest fet mostrava que el nivell seria extremadament alt.

Totes dues patinadores van saber competir amb un talant increïble mostrant la gran evolució que porten dia a dia destacant una vegada més que les dues esportistes juguen amb una gran inferioritat a causa del nombre d'hores d'entrenament de les solsonines vers les de la resta de competidores, totes elles dupliquen o tripliquen el nombre d'hores d'entrenament tant sobre els patins com sense patins.

Finalment l'Ares Navarro va fregar el podi situant-se en una brillant quarta posició a la categoria Júnior, i la Núria Navarro va ser vuitena de la categoria Sènior amb unes puntuacions molt elevades i properes a la part alta de la classificació.

Totes dues patinadores del Solsona Patí Club han millorat punts pel Rànquing RPAC i aquest fet les farà escalar a la classificació tant apreciada per intentar tenir accés al Campionat de Catalunya, la competició més important del patinatge artístic català.

Moltes felicitats Ares i Núria, seguiu treballant que tot esforç rep una bona recompensa!