El Solsona Patí Club torna a brillar amb quatre podis a l'Open Promoció a Tèrmens

Del SOLSONA PATÍ CLUB hi van participar Abril Vila al Nivell 1 Grup B, Àneu Falla al Nivell 1 Grup C, Paula Anglarill al Nivell 3 Grup A, Ona Rodríguez al Nivell 3 Grup C, Gal·la Casafont i Isona Vilana al Nivell 3 Grup D; totes elles acompanyades per la seva entrenadora Ester Fornell.

Campiona Abril Vila

Solsona Patí Club

La primera patinadora solsonina en competir va ser Abril Vila i es va proclamar destacadament com a campiona del seu nivell i grup, i a més va aconseguir la seva millor puntuació per anar ascendint dins el Rànquing català. Àneu Falla va ser la següent i va realitzar també un excel·lent programa millorant notablement les puntuacions d'anteriors competicions, aquest fet la va dur fins al podi aconseguint el tercer esglaó en un grup amb gran nivell i gran competitivitat.

Tercera classificada Paula Anglarill

Solsona Patí Club

Vàrem seguir amb Paula Anglarill que una vegada més va tornar a millorar puntuacions i això la va situar fins a la tercera posició del seu nivell i grup, i aquest fet també la farà pujar al Rànquing català.. Seguidament va competir Ona Rodríguez que ho va fer d'allò més bé aconseguint millorar notablement les puntuacions d'anteriors competicions i en un grup amb gran nivell, aquest fet la va fer pujar a fregar el podi fins a la cinquena posició i tot això la faran anar amunt dins la classificació global catalana. La va seguir la Gal·la i la Isona: la Gal·la va sortir amb moltes ganes de fer-ho bé, i així va ser aconseguint unes excel·lents puntuacions que la van fer pujar fins al segon esglaó del podi proclamant-se sots campiona del seu nivell i grup, i una vegada més torna a tenir unes puntuacions increïbles que l'aniran fent pujar al Rànquing català; pel que fa a la Isona, també ho va fer molt i molt bé aconseguint estar a les puntuacions properes del podi on la validació d'una figura la va situar en novena posició amb un ascens notable a la classificació global catalana. Volem destacar que totes les nostres esportistes ho van fer d'allò més bé competint d'una manera excel·lent i gaudint de l'esport que tant els hi agrada.

Tercera classificada Àneu Falla

Solsona Patí Club

Una vegada més es deixa ben clar que les nostres patinadores estan realitzant una progressió molt bona, on tècnics d'arreu d'Espanya es fixen en les nostres esportistes i demanen consells i tecnificacions als nostres tècnics. És un privilegi tenir una entitat petita al centre de Catalunya amb uns esportistes de tant alt nivell amb unes condicions molt inferiors a nivell d'instal·lacions i en nombre d'hores d'entrenament, això és gràcies a la constància i bona feina de tot l'equip desportistes, tècnics, Junta Directiva i famílies: un bon equip.

Moltíssimes felicitats!