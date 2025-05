Èxit total: El Solsona Patí Club brilla al Trofeu Ciutat de Navarcles

El diumenge dia 30 de març es va celebrar el Trofeu Ciutat de Navarcles 2025 on el Solsona Patí Club hi va tenir el privilegi de ser-hi convidat. En aquesta competició hi tenien cabuda tots els esportistes de base i el SPC hi va participar amb un bon grup de patinadors i patinadores, amb més d'un centenar de participants de la Catalunya Central.

En aquesta competició no hi havia separació per edats, tant sols existia separació per nivells.

Al Nivell 3 hi van participar Teia Colomés, Gal·la Casafont, Ona Rodríguez i Isona Vilana. Al Nivell -2 (un nivell intermedi molt pròxim al nivell 2) hi vam tenir a Àneu Falla, Abril Llena i Abril Vila. Al Nivell 1 hi participava Daria-Sofia Moldovan, Carla Capdevila i Sara Àguila; i al Nivell 0 (un nivell més assequible però equivalent al 1) es va estrenar Berta Carceller. Totes elles van estar acompanyades de la seva entrenadora Ester Fornell amb multitud d'aficionats, familiars, amics i apassionats del patinatge artístic solsoní on es van reunir tots ells fent pinya per gaudir d'un matí ple democions.

Volem destacar que Abril Llena, Daria-Sofia Moldovan, Carla Capdevila, Sara Àguila i Berta Carceller, era la primera vegada que participaven a una competició de patinatge artístic, i s'ho van passar genial tant per mostrar tot el que havien après durant les últimes setmanes com per l'harmonia que es respira quan els nostres patinadors participen a una competició: va ser una festa total tant per tota l'organització que es porta darrere, com pel gran treball i gaudiment de totes les nostres participants. S'ho van passar d'allò més bé.

Les classificacions van ser espectaculars:

Al Nivell 3 va ser un podi complert solsoní:

1ª classificada: Isona Vilana

2ª classificada: Gal·la Casafont

3ª classificada: Ona Rodríguez

5ª classificada: Teia Colomés

Al Nivell -2 també va ser un espectacle:

1ª classificada: Abril Vila

3ª classificada: Abril Llena

5ª classificada: Àneu Falla

Al Nivell 1:

1ª classificada: Sara Àguila

2ª classificada: Carla Capdevila

5ª classificada: Daria-Sofia Moldovan

Al nivell 0 també increïble:

1ª classificada: Berta Carceller

Volem destacar que els patinadors solsonins competien en grups molt nombrosos de participació i tots ells van rebre felicitacions de tècnics d'altres entitats, els organitzadors i el públic en general tant pel bon estar, pel saber competir amb harmonia, per l'acompanyament entre companyes, i per l'elevat nivell tècnic de patinatge artístic que porten cadascuna de les patinadores solsonines. Això dóna molta satisfacció a l'equip tècnic, junta directiva i a totes les famílies, i no pels resultats sinó perquè allí on el SOLSONA PATÍ CLUB va sempre rep felicitacions en diferents àmbits, i el millor a part de l'esportiu és el bon estar i fer de tots els esportistes de l'entitat.

Moltes felicitats a totes, sou unes veritables campiones, això tant sols acaba de començar !