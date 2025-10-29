29 de octubre de 2025

Xènia Santasusana i Gal·la Casafont, del Solsona Patí Club, pugen al podi a l'Open Formació a Solsona

El 26 d'octubre, es va celebrar el primer OPEN FORMACIÓ (Nivells 5-6-7) de la Ronda 0 de la Federació Catalana de Patinatge Artístic, organitzat pel SOLSONA PATÍ CLUB. Aquesta competició obria temporada per tots els patinadors d'aquests nivells i així entrar al Rànquing de la temporada 2025-2026.

Publicat el 29 d'octubre de 2025 a les 17:11
Actualitzat el 29 d’octubre de 2025 a les 17:37

El Solsona Patí Club, a part d'organitzar-lo gràcies a l'adjudicació de la FCP, hi va ser-hi representat a pista per Xènia Santasusana al Nivell 5 Grup B, i per Gal·la Casafont al Nivell 5 Grup D, totes elles acompanyades d'una multitud de patinadores de l'entitat per animar-les i acompanyar-les a gaudir de la competició, i per les seves entrenadores Ester Fornell i Montse Auguets.

Volem destacar que les dues patinadores han realitzat un ascens vertiginós de dos nivells i també canviant de Promoció a Formació, un salt altíssim molt difícil de compensar tècnicament i artísticament per les dificultats que s'han d'anar assolint per garantir una bona evolució i progressió.

 

La Xènia Santasusana va sortir amb energia i control, fet que la va dur a tenir unes puntuacions altíssimes respecte anteriors competicions i aquest fet la van dur fins al merescut podi com a sots campiona del seu nivell

La Gal·la Casafont ens va mostrar l'elegància innata sumada a la que va adquirint entrenament rere entrenament, i també ens va mostrar la millora que s'està duent a terme. Aquest fet tècnic i sumat a l'artístic la van fer ascendir fins al podi com bronze del seu grup.

 

 

Ambdues patinadores estan mostrant una millora increïble entrenament rere entrenament gràcies a tot l'esforç que l'equip tècnic està duent a terme gràcies a l'acompanyament que les dues patinadores estan realitzant: un bon equip format per patinadores i tècnics. Però el camí dins d'aquest nivell és dur i encara ens falta molt per recórrer i millorar, per això els tècnics les volen felicitar i encoratjar a seguir endavant per aconseguir tots els objectius que la Xènia i la Gal·la s'han marcat.

Moltíssimes felicitats Xènia i Gal·la ! 

