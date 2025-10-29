Xènia Santasusana i Gal·la Casafont, del Solsona Patí Club, pugen al podi a l'Open Formació a Solsona

El
Solsona Patí Club, a part d'organitzar-lo gràcies a l'adjudicació de la FCP, hi va ser-hi representat a pista per Xènia Santasusana al Nivell 5 Grup B, i per Gal·la Casafont al Nivell 5 Grup D, totes elles acompanyades d'una multitud de patinadores de l'entitat per animar-les i acompanyar-les a gaudir de la competició, i per les seves entrenadores Ester Fornell i Montse Auguets.
Volem destacar que les dues patinadores han realitzat un
ascens vertiginós de dos nivells i també canviant de Promoció a Formació, un salt altíssim molt difícil de compensar tècnicament i artísticament per les dificultats que s'han d'anar assolint per garantir una bona evolució i progressió.
Gal•la Casafont, Ester Fornell (entrenadora) i Xènia Santasusana
Solsona Patí Club
La Xènia Santasusana va sortir amb energia i control, fet que la va dur a tenir unes
puntuacions altíssimes respecte anteriors competicions i aquest fet la van dur fins al merescut podi com a sots campiona del seu nivell
La Gal·la Casafont ens va mostrar l'elegància innata sumada a la que va adquirint entrenament rere entrenament, i també ens va mostrar la
millora que s'està duent a terme. Aquest fet tècnic i sumat a l'artístic la van fer ascendir fins al podi com bronze del seu grup.
Un grupet de patinadors amb les patinadores del SPC de la competició
Solsona Patí Club
Ambdues patinadores estan mostrant una millora increïble entrenament rere entrenament gràcies a tot l'esforç que l'equip tècnic està duent a terme gràcies a l'acompanyament que les dues patinadores estan realitzant: un bon equip format per patinadores i tècnics. Però el camí dins d'aquest nivell és dur i encara ens falta molt per recórrer i millorar, per això els tècnics les volen felicitar i encoratjar a seguir endavant per aconseguir tots els objectius que la Xènia i la Gal·la s'han marcat.
Moltíssimes felicitats Xènia i Gal·la !