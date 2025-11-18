L’Olius-Atlètic Pi completa un triplet amb la victòria a la Supercopa Comarcal

L’equip Olius-Atlètic Pi ha culminat una temporada excepcional proclamant-se campió de la Supercopa Comarcal, un triomf que li permet completar un triplet i consolidar-se com un dels equips més destacats del futbol sala comarcal.
Enguany, el FS Cardona ha estat l’amfitrió de la Supercopa, recuperant un format que en les darreres edicions no s’havia celebrat. La iniciativa ha estat molt ben rebuda tant pels equips participants com pel públic assistent, donant un nou impuls a la competició.
Resultats de la fase de classificació
Els partits classificatoris van estar marcats per l’emoció i les tandes de penals:
• Olius-Atlètic Pi 2 – 2 FS Cardona
L’Olius-Atlètic Pi va accedir a la final després d’imposar-se 4-2 en els penals.
• "El Punxó" de Navès 1 – 1 Cambrilsantclimenç
El Cambrilsantclimenç va aconseguir el passi superant la tanda per 1-4, en una actuació destacable en la seva primera participació a la Supercopa.
Una final vibrant
La final va enfrontar l’Olius-Atlètic Pi i el Cambrilsantclimenç, que arribava amb molta il·lusió després de superar la primera fase. Tot i això, l’Olius-Atlètic Pi va desplegar un joc ofensiu d’alt nivell i va acabar guanyant 9-5, assegurant-se així el títol i completant un triplet històric per a l’equip.