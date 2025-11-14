Dissabte passat al la tarda, el Pavelló Municipal d’Esports de Solsona va acollir la presentació oficial dels equips del Futbol Sala Solsona per la temporada 2025-2026. Ho va fer acompanyat de famílies, jugadors/es, entrenadors/es, socis/es, aficionats/des, exjugadors/es i amb l'assistència de representants de les institucions i la Federació Catalana de Futbol, com Judit Gisbert, alcaldessa de Solsona, M. Claustre Sunyer, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, i Valentí Cunill, delegat de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol a Lleida.
Durant l’acte, van anar desfilant els 20 equips i els membres dels staffs tècnics que formen part d’aquest club. Un club, que any rere any va creixent. Enguany, el Futbol Sala Solsona compta amb una plantilla de més de 240 jugadores i jugadors i un total de 39 entrenadors, entrenadores i membres dels staff tècnics.
Aquest any, també es celebra un fet especial pel club; i és que aquestes xifres fan que sigui actualment el més gran de tota la Província de Lleida. Aquesta fita històrica és un premi i un reconeixement a tots i totes els que en el seu dia van posar una primera pedra per fundar i creure en un club de futbol sala a Solsona i pels que hi segurixen creient cada dia. Entre totes i tots fan el club més gran i porten amb orgull el nom de la ciutat durant moltes temporades més per tot Catalunya.
Enguany també, s'han presentat les noves equipacions de joc Turion i la nova línia de passeig Joma.
Fet aquest incís també van recordar que durant la presentació i gràcies a la fundació Esport Solidari Internacional, hi havia un espai habilitat al Pavelló, perquè tots els que volguessin donar una segona vida a aquella roba esportiva del club que no facin servir, ho poden dipositar i donar a aquells que ho necessiten. Des del club també volem lluitar contra aquest tipus de desigualtats socials.
Durant la presentació es va fer esment dels patrocinadors que fan tot això possible.
Patrocinador principal del club: LA CAJOLA
Patrocinadors: KEBAP HOUSE, GUIXÉS FIBRA, REST. MOLÍ DEL PONT, WEST SIDE, TONY’S PIZZA, KNAUF, AUTOESCOLA DRIVING, BAR CANTÀBRIC, SERTIC, CONSTRUCCIONS COLELL, ARTA, SETÓ, LA ROELLA, ESTANY SL, CA L'AGUSTÍ, CÀMPING EL SOLSONÈS, RODI MOTOR, PALLARÈS, TRANSPORTS VILÀ PRAT, TALLERS TÀMESIS, VILÀ BETRIU, BAR L'ESTACIÓ, JAT PINTURES, ESTÈTICA ELISABET SERRA, LLIBRERIA VERDAGUER, REST. MARE DE LA FONT, GRAN SOL, ESCOLA IDIOMES SARA MALÉ, NIDAS, CAFÈ EL PORTALET, COMERCIAL AGRÀRIA, MASIA GUIXERONS, EL COBERT, SPUTNIK PUB, 3 GRÀFIQUES DACH, DE COP MÈDIA, AMISOL, FUSTES JANÉ, CASA FIGOLS, ARREL FISIOTERÀPIA, ASSESSORIA BIOLS.
A més a més, també reben el suport de les institucions com: AJUNTAMENT DE SOLSONA , CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS , DIPUTACIÓ DE LLEIDA, FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
Fetes totes les fotos dels equips i individuals cortesia de DeCop Mèdia, i abans de procedir a fer la FOTO OFICIAL de tot el FS SOLSONA per a la temporada 2025/26, el club va fer un reconeixement a David Estany i Viñas i Mercè Perera i Palou; en agraïment a la seva contribució i dedicació incondicional al club com a President i Tresorera, respectivament, des de la seva fundació fins a aquest any.
Tot seguit, van fer els seus respectius parlaments Valentí Cunill, delegat a Lleida de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, l'Alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert i la Presidenta del Consell Comarcal, M. Claustre Sunyer.
La festa del futbol sala continuà amb els Prebenjamins que feren un partit d’exhibició davant de tot el públic i després el Sènior A Masculí disputà la sisena jornada de lliga de la Divisió d’Honor Catalana; un autèntic partidàs envers el CFS Nutricor Linyola.
Finalment, el club recorda que tenen en marxa la campanya de socis d’enguany que porta el lema “Esperit Solsoní”, pel mòdic preu de 20 euros al bar del Pavelló, on hi ha tota la informació per pagar la quota de renovació o donar-se d’alta. Sent soci del FS Solsona, s'obtindrà un 25% de descompte al bar del Pavelló i un obsequi per part del club.