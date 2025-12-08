El Solsonès impulsa una campanya per mantenir el català en les converses amb els nous parlants

El Solsonès impulsa una nova campanya de sensibilització lingüística sota el lema “Fem-la petar en català” que convida tothom a mantenir la llengua en les converses amb nous parlants. És una iniciativa conjunta del Servei de Migracions i Acollida del Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de Solsona, el Centre de Formació de Persones Adultes del Solsonès, el Servei Comarcal de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística, Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys i Òmnium Cultural del Solsonès, amb el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió.
L’acció consistirà en la publicació a Instagram d’un vídeo setmanal protagonitzat per nous parlants cada dimecres des d’aquesta setmana i fins al 24 de desembre. La difusió es farà mitjançant diferents canals de comunicació —WhatsApp, xarxes socials i espais digitals de les entitats impulsores.
Aquesta campanya s’adreça principalment a la ciutadania catalanoparlant i posa el focus en la importància de mantenir el català en les converses, especialment davant de persones que l’estan aprenent o que no el tenen com a llengua materna. Es convida la població a no canviar d'idioma automàticament per afavorir, així, que els nous parlants puguin practicar el català i incorporar-lo en el seu dia a dia.
Una responsabilitat compartida
Un dels objectius principals és fer visible que el català s’aprèn parlant-lo, i que garantir-ne la continuïtat és una responsabilitat compartida. Les entitats impulsores han detectat que, tot i que moltes persones no catalanoparlants assisteixen a classes per aprendre l’idioma, sovint no poden posar en pràctica allò que han après, ja que en les converses quotidianes se’ls canvia d’idioma de manera immediata.
Per revertir aquesta situació, la campanya es difondrà a través de cinc vídeos curts protagonitzats per persones que estan aprenent català, amb la voluntat de conscienciar sobre la necessitat de parlar-lo i mantenir-lo viu en tots els espais de relació: al carrer, als comerços, als serveis i en qualsevol interacció quotidiana.
Amb aquesta iniciativa, Solsona i el Solsonès refermen el seu compromís amb la cohesió social, l’acollida lingüística i la promoció activa del català com a eina d’inclusió i participació comunitària.