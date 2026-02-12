L'Institut Francesc Ribalta presenta tres treballs de recerca a l'Aula d'Extensió Universitària de Solsona

El Treball de Recerca de Batxillerat és una de les experiències acadèmiques més significatives de l’etapa preuniversitària. Es tracta d’un projecte d’investigació individual que l’alumnat desenvolupa al llarg del curs, guiats per un tutor o tutora, amb l’objectiu d’aprendre a formular preguntes, aplicar una metodologia rigorosa, analitzar dades i extreure conclusions pròpies. Més enllà de l’exercici acadèmic, és sovint el primer contacte real amb el pensament científic i crític.
El passat dijous 5 de febrer de 2026 va ser el torn de l’IES Francesc Ribalta, en una sessió que va reunir prop d’una cinquantena de persones. El proper dijous 19 de febrer serà l’Escola Arrels qui prendrà el relleu amb les seves presentacions.
El bosc i la salut del sòl
Ares Pallarès i Grau va obrir la sessió amb el treball EFECTE DEL TIPUS DE VEGETACIÓ SOBRE LA FERTILITAT DEL SÒL: PINEDA (Pinus nigra) VERSUS CARRASCAR (Quercus rotundifolia).
La recerca partia d’una pregunta clara: influeix el tipus de bosc en la qualitat del sòl?
A través de mostrejos de camp i anàlisis comparatives, el treball examinava paràmetres com el pH, la matèria orgànica o la capacitat de retenció d’humitat. Les conclusions apuntaven a diferències significatives entre ambdós ecosistemes, posant en relleu el paper de la vegetació en la dinàmica i fertilitat del sòl. En un territori com el nostre, amb una forta presència forestal, l’estudi té una clara rellevància ambiental i de gestió del medi natural.
La música com a eina terapèutica
En un registre molt diferent, Bruna Carrera i Jounou va presentar MUSICOTERÀPIA APLICADA A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, una investigació centrada en el potencial de la música com a recurs terapèutic.
El treball combinava fonamentació teòrica amb aproximació pràctica, analitzant com la música pot afavorir la comunicació, l’expressió emocional i el benestar en persones amb diverses necessitats funcionals. La ponent va destacar els beneficis observats en l’àmbit cognitiu i relacional, subratllant la importància d’enfocaments inclusius i personalitzats. Una recerca amb una clara dimensió humana i social, que posa l’accent en la qualitat de vida i en el poder transformador de les arts.
Demografia i economia: un equilibri fràgil
Va tancar la sessió Lleïr Sala i Boix amb L'IMPACTE DE LA DEMOGRAFIA EN L'ECONOMIA SOLSONINA I ESTATAL, un treball d’anàlisi econòmica i estadística que abordava una qüestió de plena actualitat.
L’estudi examinava com fenòmens com l’envelliment de la població, la baixa natalitat o els fluxos migratoris incideixen en el mercat laboral, la sostenibilitat dels serveis públics i el creixement econòmic. Mitjançant dades comparatives entre l’àmbit local i estatal, la recerca evidenciava els reptes que planteja l’evolució demogràfica i la necessitat de polítiques adaptades a aquesta nova realitat.
Una experiència que es consolida
La qualitat de les exposicions i el debat posterior amb el públic van evidenciar que aquesta cita anual s’ha consolidat com un espai d’aprenentatge compartit. Els tres estudiants van defensar els seus projectes amb solvència davant d’un auditori atent, demostrant que la recerca no és patrimoni exclusiu de la universitat, sinó una actitud davant el coneixement que pot començar molt abans.
Perfil dels ponents
Ares Pallarès, Bruna Carrera i Lleïr Sala són alumnes de batxillerat de l’IES Francesc Ribalta de Solsona. Amb interessos diversos —medi ambient, salut i economia— han desenvolupat els seus Treballs de Recerca aplicant metodologia científica, anàlisi crítica i capacitat de síntesi. La seva participació en aquesta iniciativa conjunta amb l’Aula posa de manifest el compromís del centre amb la formació rigorosa i amb la projecció del talent jove cap a la comunitat.