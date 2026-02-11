Solsona millora les instal·lacions de pàdel amb la cobertura d’una pista  

L’Ajuntament de Solsona ha completat la millora de les instal·lacions de pàdel amb la cobertura de la pista 1 de les tres que hi ha al complex poliesportiu municipal. Aquesta setmana s’han donat per completats els treballs de col·locació de la coberta, iniciats l’octubre passat, que s’han demorat per diverses circumstàncies.
Aquesta pista, però, es reobrirà als usuaris a partir de dilluns, una vegada s’hagin acabat les tasques de neteja de l’entorn, segons confirma el regidor d’Esports, Joan Parcerisa, que aquest matí ha comprovat l’estat de la intervenció en una visita amb l’arquitecta municipal.
L'actuació respon a un acord entre la regidoria d’Esports i el Club Tennis i Pàdel Solsona per cobrir una de les tres pistes a fi de protegir-la de la pluja i de l’exposició a la insolació directa i facilitar-hi el joc durant tot l’any.
Si bé els treballs van començar a l’octubre, la seva durada s’ha vist prolongada prop de quatre mesos, principalment a causa de les condicions meteorològiques, que han dificultat l’accés i la instal·lació de la grua per aixecar la coberta. A més, durant el muntatge es va dur a terme una revisió preventiva dels elements estructurals que va obligar a retirar la coberta per garantir la màxima seguretat de la infraestructura.
Finançament conjunt amb el Club Tennis Solsona
La coberta, d’acer galvanitzat, es basa en un sistema estructural de gelosies espacials de barres tubulars. Cobreix una superfície de 272,78 metres quadrats a una alçada mitjana de 7,20 metres i amb un pendent del 5 %. Aquesta obra ha estat executada per Taurus Renovables amb un cost de 48.316 euros, que financen el Club Tennis i Pàdel Solsona i l’Ajuntament a parts iguals. La brigada municipal també hi ha treballat per a reforçar la fonamentació.
Les pistes de pàdel del complex poliesportiu municipal registren una elevada demanda, tant per part dels prop de 200 socis del Club Tennis i Pàdel Solsona com d’altres usuaris ocasionals. La reserva de les instal·lacions es fa en línia a través de l’aplicació https://ajsolsona.reservaplay.cat/.