Solsona posa en marxa un portal interactiu dels pressupostos municipals

L’Ajuntament de Solsona estrena el portal web https://pressupostos.ajsolsona.cat/, una nova eina digital que permet apropar els pressupostos municipals a la ciutadania d’una manera accessible, clara i interactiva. El nou espai facilita l’exploració de tots els recursos municipals mitjançant gràfics i taules, permet identificar les prioritats polítiques i ofereix la possibilitat de navegar per les inversions municipals carrer a carrer sobre el mapa.
Desenvolupat per Polis Consultoria, el portal dona resposta a la voluntat del consistori de comunicar la gestió dels recursos municipals de manera divulgativa i reforçar la transparència en la política pressupostària. A més, totes les dades que s’hi mostren estan disponibles perquè els usuaris les puguin descarregar en formats reutilitzables.
Per al regidor de Noves Tecnologies, Joan Parcerisa, es tracta de "fer entenedor per a tota la ciutadania un aspecte complex de la política municipal, però que n’és el pilar". A més, permet fer un seguiment del grau d’execució del pressupost. El web s’estructura en quatre grans eixos: les dades globals, com es gasta, com s’ingressa i un mapa d’inversions, que s’anirà actualitzant al llarg de l’any.
Quina és la despesa per càpita el 2026, com han evolucionat els ingressos i les despeses municipals durant l’última dècada, quina és la situació financera de l’Ajuntament, quin tipus de bonificacions hi ha per perfils de ciutadà, què es gasta per àrees, com s'elabora el pressupost... són alguns dels interrogants als quals es dona resposta amb aquesta nova eina.